L’Eremo di Sant’Onofrio, vessillo del riscatto di Sulmona

Sulmona, 14 maggio– Il FAI, come già negli ultimi anni ,ha candidato per il 2020 l’Eremo di Sant’Onofrio per la lodevole iniziativa di chiedere agli italiani di scegliere “I Luoghi del Cuore” tra siti storici,borghi, monumenti d’Italia.

In questa sorta di gara, appunto “Vota i tuoi Luoghi del Cuore”, per i primi tre classificati, oltre al fatto che diventano punti di attrazione e oggetto di promozione turistica, sono previsti premi in denaro : 50.000 euro al 1° classificato, 40.000 euro al 2° classificato, 30.000 al 3° classificato. Inoltre, per chi supera i 2.000 voti premi ulteriori.

L’Eremo necessita di costosa manutenzione e di restauri. Un contributo del FAI sarebbe provvidenziale. L’anno scorso l’Eremo di sant’Onofrio ebbe una manciata di voti come in passato. Ma quest’anno è successo qualcosa di nuovo: Sulmona ha deciso di reagire. Dal 47° posto è balzato con 1.500 voti al 2°/3° posto dopo Bergamo, che non è proprio un “borgo”. Mancano 450 voti per il 1° posto,ce la faremo! Una sorta di Jamm’mò. Una voglia di riscatto attraversa la Città.

Il Rotary Club, sempre pronto nell’interesse della comunità, si è immediatamente attivato con grande entusiasmo ed energia. Sono stati coinvolti rapidamente tutti i soci, ciascuno dei quali si è impegnato a promuovere l’iniziativa tra amici, parenti e gruppi chat di appartenenza o di conoscenza, generando una potente reazione a catena.E’ in attesa la presa di posizione del proprietario dell’Eremo, il Comune di Sulmona, che è già allertato.(h. 12,00)