L’Eremo di Celestino V si conferma uno dei “Luoghi del Cuore” più amati d’Italia

Sulmona, 12 novembre– L’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone dopo l’ultimo aggiornamento di classifica avvenuto l’11 novembre, in cui ai voti online sono stati aggiunti quelli cartacei, con 13.476 voti ha scalato ulteriormente la classifica nazionale del Censimento “I luoghi del Cuore” del FAI attestandosi al 6° posto in Italia e primo in Abruzzo. Grazie alla determinazione dei volontari del Gruppo FAI Sulmona Tre Valli e della Capogruppo Franca Leone che hanno creduto da sempre alle potenzialità del luogo e nonostante la grave emergenza Covid,

Una grande soddisfazione per la nostra città e il nostro territorio che grazie al FAI, da maggio, è stato protagonista di servizi televisivi sulle principali reti nazionali (RAI, Mediaset ecc.) e regionali, oltre che su importanti quotidiani (La Repubblica, Il Messaggero, Il Centro) con grande riscontro turistico.

Manca solo un mese alla conclusione della 10a edizione de “I Luoghi del Cuore”, il Censimento Nazionaledei Luoghi da non Dimenticare promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con IntesaSanpaolo. Fino al 15 dicembre 2020 sarà possibile votare i propri luoghi più amati e contribuire così a tutelarli, un gesto semplice e concreto per far bene al nostro territorio e partecipare alla cura e alla valorizzazione del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale.