Legnini: Rigopiano, una ferita lacerante che rimarrà impressa nella memoria

Due anni fa la tragedia di Rigopiano dove una valanga travolse, distruggendola, la struttura alberghiera, che procurò 29 morti. Oggi la cerimonia commemorativa con la presenza,tra dolore e commozione, di tantissima gente,autorità, rappresentanti delle isìtituzioni e della politica e dei due Vice Premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Giovanni Legnini,candidato Governatore per il centro sinistra, non ha inteso partecipare spiegando che andrà in quei luoghi dopo il 10 febbraio. 2019- Ecco perchè

Sulmona, 18 gennaio– “Due anni fa la tragedia di Rigopiano, una ferita lacerante che rimarrà impressa nella memoria di noi abruzzesi e di tutti gli italiani. Il mio pensiero va ai famigliari e ai parenti di tutte le vittime innocenti, la cui vita è stata tragicamente spezzata da un evento catastrofico e dall’incuria dell’uomo”. Lo scrive sulla sua pagina di facebook Giovanni Legnini, candidato Governatore in Abruzzo per il centro sinistra spiegando le ragioni della sua assenza alla manifestazione di questa mattina a Rigopiano in occasione del secondo anniversario della tragedia “Il loro dolore deve rappresentare – ha aggiunto – un monito severo per tutti noi e in particolare per quanti esercitano funzioni pubbliche. Esprimo pieno sostegno al complesso lavoro di indagine che la magistratura pescarese e le forze dell’ordine stanno portando avanti. L’accertamento della verità rappresenta il primo dei doveri dello Stato nei confronti dei famigliari delle vittime. Chiunque farà la sua parte per accertare la verità e risarcire i famigliari delle vittime deve avere il sostegno di tutti noi”.

“Andrò a Rigopiano dopo il 10 febbraio, qualunque sarà il responso delle urne. Voglio evitare oggi di prestarmi a passerelle e letture strumentali di un sia pur doveroso gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti di chi ha perso tragicamente i propri cari sotto la valanga e le macerie dell’hotel. Sospenderò le iniziative elettorali durante le ore di svolgimento delle cerimonie religiosa e di commemorazione ed ho invitato tutti i candidati delle mie liste a fare altrettanto osservando il silenzio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30″, ha concluso Legnini