Legnini, io ho salvato i 4 tribunali in Abruzzo

‘Grazie a miei emendamenti e battaglia con forza e convinzione’

Sulmona,21 gennaio– “Vorrei dire agli abruzzesi e ricordare che i quattro tribunali abruzzesi di Vasto, Avezzano,Lanciano e Sulmona sono oggi ancora in vita grazie ai miei emendamenti e alla battaglia che feci con forza e convinzione, anche con il parere contrario del ministro Severino del Governo Monti. Ora ci dicessero che cosa vogliono fare gli altri, e soprattutto Lega e M5S, di questi tribunali”. Lo ha detto oggi a Pescara Giovanni Legnini, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il centrosinistra alle elezioni regionali del 10 febbraio, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’appoggio alla sua lista da parte del consigliere regionale uscente Mauro Di Dalmazio, in passato assessore nella Giunta regionale di centrodestra guidata da Chiodi. ( 17,15)