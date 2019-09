Legalità: Pd organizza a Sulmona manifestazione con eurodeputato Franco Roberti

Sulmona, 7 settembre- Avrà luogo sabato 28 settembre l’incontro pubblico organizzato dal circolo del PD di Sulmona con l’On. Franco Roberti, eurodeputato del Partito democratico membro della Commissione Giuridica del Parlamento europeo. L’on. Roberti ha anche ricoperto il ruolo di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e rappresenta un punto di riferimento internazionale della lotta alla criminalità organizzata.

“Il 28 settembre sarà una giornata importante per il PD di Sulmona e dell’intero territorio peligno – commenta il Segretario provinciale e Commissario Francesco Piacente – la presenza dell’On. Roberti sarà l’occasione per mettere al centro del dibattito politico il tema della legalità, volano dello sviluppo economico per i territori, criterio inderogabile di buona amministrazione per gli enti locali. Sentiamo il dovere di insistere su un tema tanto delicato, alla luce delle ricorrenti notizie di cronaca, per restituire alla testimonianza civile e alla militanza politica il valore etico che le compete. Un valore fondamentale anche per le sfide di opposizione cui il PD è chiamato per l’oggi nella politica cittadina e per quello di governo cui aspira per il domani della città di Sulmona”.

Intanto il Partito democratico continua la fase di riorganizzazione e rilancio: così per il 9 settembre alle ore 17,30 si svolgerà presso la sede di Corso Ovidio l’Assemblea provinciale: una sessione di lavoro sui temi di politica nazionale di stretta attualità aperta a tutti i cittadini interessati

(ph Adnkronos)