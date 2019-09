Legalità: La Porta(Lega) a Roma al vertice delle Commissioni sul contrasto della criminalità organizzata

Sulmona,16 settembre– Il Consigliere regionale Antonietta La Porta (Lega) ha partecipato a Roma alla prima riunione del ‘Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità’. “Vi ho partecipato in qualità di nuovo Presidente dell’Osservatorio della Legalità Abruzzo – dichiara Antonietta La Porta – Ringrazio i membri intervenuti per l’accoglienza ricevuta, a partire dalla Coordinatrice nazionale dei Presidenti di Commissione antimafia, Donatella Porzi. Come da ordine del giorno, l’attenzione è stata posta sulla discussione riguardante l’individuazione dei temi, su cui avviare dei tavoli tecnici, ai fini dell’armonizzazione del sistema legislativo regionale”. “Mi adopererò quindi – ha concluso La Porta – per far partire un lavoro proficuo riguardo ad argomenti così importanti e delicati, a prescindere dal colore politico”. (h.20,30)