Lega, degrado De Nino-Morandi: Ramunno passi dalle parole ai fatti.

Sulmona, 15 luglio- Non bastano le rassicurazioni via stampa del consigliere provinciale Ramunno a risolvere una situazione imbarazzante che si prolunga da ormai troppo tempo. Perché svegliarsi solo adesso, dopo il sit-in dei residenti del quartiere “Capograssi”, verso cui esprimiamo la nostra totale vicinanza. Il degrado in cui si trova la struttura del “De Nino-Morandi”, certificato persino dalla ASL locale, non solo danneggia il quartiere e Sulmona intera ma è lo specchio della totale assenza di chi, sempre e solo a parole, doveva, tra l’altro, riportare “il Classico” in centro e gli studenti di “Ragioneria-Geometra” in sede, a Sulmona.

La Lega – concludono in una nota il Consigliere Comunale Capogruppo Lega Sulmona Roberta Salvati e Nino Critelli, coordinatore Lega Giovani Valle Peligna – chiede ed esige, per gli studenti e le proprie famiglie, un ritorno tra i banchi a settembre in totale sicurezza, in strutture adeguate e accoglienti. Al delegato all’edilizia scolastica del nostro territorio consigliamo vivamente di passare dalle parole ai fatti. Nulla ad oggi è stato fatto da quella commissione provinciale che il nostro presidente De Santis convocó su stimolo di Ramunno proprio a Palazzo San Francesco. Basta con gli annunci, questa classe dirigente, inadeguata, risolva i problemi di Sulmona. O abbandoni.