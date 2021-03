Le Sorgenti del Pescara, prezioso scrigno di biodiversita’.

Popoli, 22 marzo– La Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), una importante ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate dalla Conferenza di Rio sullo Sviluppo Sostenibile. Un evento per focalizzare l’attenzione sul bene acqua, sicuramente il bene più prezioso del nostro pianeta, che viene messo a rischio dagli sprechi, dai cambiamenti climatici e dagli assalti alle risorse acquifere, con inquinamento dei fiumi e delle sorgenti. L’acqua fonte di vita, l’acqua madre di biodiversità, l’ acqua regina dei paesaggi. Senza acqua non c’è vita .

La Riserva Sorgenti del Pescara rappresenta uno degli ultimi baluardi in cui si può scoprire la purezza dell’acqua, berla alla sorgente, osservare la meraviglia della biodiversità legata al mondo acquatico, con la straordinaria e lussureggiante vegetazione igrofila, ricchissima di piante particolari e di avifauna, mammiferi, insetti, fioriture ecc… Un mondo incredibilmente bello ma estremamente delicato

“Basta pochissimo per distruggere un paesaggio così straordinario e ricco di biodiversità”, spiega Pierlisa Di Felice, direttrice della Riserva, “Purtroppo non siamo ancora consapevoli di quanto l’acqua sia portatrice di vita e di bellezza. Le nostre sorgenti, tra le più copiose d’Italia, rappresentano un modello da seguire, in cui l’acqua è protagonista, ospitano habitat che possono essere studiati e vanno tutelati. Il fiume Pescara, purissimo alla sorgenti, si degrada nel suo lento fluire verso il mare, diventando un fiume inquinato. Questo deve farci riflettere sull’importanza del risanamento dei nostri fiumi e sulla salvaguardia delle nostre sorgenti. I cambiamenti climatici, sempre più estremi, con ondate di calore e siccità prolungata, rischiano di degradare molti habitat acquatici. E se poi ci mettiamo anche gli interventi dissennati dell’uomo sul paesaggio, rischiamo di trovarci veramente in brutte situazioni. Occorre tutelare e rispettare le nostre risorse idriche. Occorre riscoprire il valore ambientale, sociale, culturale, paesaggistico dei nostri paesaggi legati all’acqua e dei nostri fiumi.”Ma di progetti virtuosi ed eccellenti per il risanamento dei fiumi ce ne sono e possono essere ripetuti anche per il nostro fiume Pescara.

“Ha fatto storia il grande e ambizioso progetto di risanamento del fiume Tamigi in Inghilterra”, continua Pierlisa Di Felice, “Il progetto ha visto coinvolti tutti gli attori presenti sul territorio, dal comune di Londra fino alla partecipazione di associazioni ecologiste e associazioni culturali. Per tanti anni il Tamigi è stato uno dei fiumi più inquinati d’Europa, oggi, dopo un lungo lavoro di risanamento è tornato a risplendere, diventando un scrigno di biodiversità. Questa cosa potrebbe essere riproposta anche al fiume Pescara, il fiume dei nostri padri, che ha scandito la storia e la cultura della nostra Val Pescara. Un paesaggio culturale legato all’acqua che deve essere restaurato. Ma occorre la partecipazione di tutti, dalle associazioni fino ai vari attori sul territorio, comuni e Regione, che devono impegnarsi, sotto un’unica regia di esperti, per risanare il fiume Pescara. Credo che questa cosa possa essere fatta, con un minimo di buona volontà. Non è impossibile perchè oggi abbiamo strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche che ci permettono di fare progressi incredibili nel restauro paesaggistico dei fiumi. Questo deve essere il progetto su cui lavorare per il futuro, un grande risanamento ambientale che può migliorare la vita di tutti.”