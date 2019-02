Regioni in  movimento

A quasi cinquant’anni dalla loro istituzione le Regioni a statuto ordinario s’interrogano sul futuro.Il dibattito in atto sul regionalismo differenziato si va alimentando con il passare dei giorni. Domani, giovedì, a Napoli la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative ( i Parlamenti regionali) si riunirà per esaminare il rapporto del Censis sulle nuove dimensioni regionali. Ma non è tutto. Proprio ieri sera il Consiglio regionale del Molise a conclusione di un lungo e articolato dibattito ha approvato all’unanimità una mozione ( 1 solo voto contrario) con la quale si impegna il Presidente della Regione a convocare al piu’ presto una riunione degli Uffici di Presidenza dei Consiglio regionali Molise,Abruzzo, Campania,Puglia ,Calabria e Basilicata per definire una strategia unitaria delle Regioni del Meridione su questo problema.Un segnale preciso che vuole essere anche una risposta puntuale all’iniziativa delle Regioni Veneto,Lombardia ed Emilia Romagna Un dibattito di grandissima attualità e delicatezza che presto approderà anche nell’Aula di Palazzo dell’Emiciclo

Sulmona, 20 febbraio- Il secondo appuntamento di presentazione della ricerca promossa dalla Conferenza e realizzata dal Censis “il ruolo della dimensione regionale nella evoluzione del mosaico territoriale italiano” è in programma per domani, giovedì’, a Napoli. L’incontro vuole investigare con analisi e dati l’attualità del regionalismo italiano, i suoi punti forti e punti deboli, gli elementi essenziali ad una dimensione sempre più policentrica dei territori; alla costruzione di una classe dirigente solida – un nerbo fondamentale che insieme alle municipalità corre lungo la dorsale appenninica da Sud a Nord da Nord a Sud – tra aree interne e grandi centri urbani. I contesti territoriali legati al lavoro, alla mobilità, al turismo, alla produzione, muovono sempre più su piattaforme mobili che superano i confini amministrativi della nostra mappa geografica e che necessitano continuamente di azioni propulsive. Un approccio multidisciplinare che non può prescindere dalla consapevolezza di garantire su tutto il territorio nazionale servizi essenziali ai cittadini con standard adeguati e parametrati al miglior utilizzo delle risorse finanziarie e delle competenze. Sullo sfondo un carsico riformismo istituzionale che torna con costanza a riproporre modelli di innovazione della Carta costituzionale mai completamenti messi a fuoco dalla riforma del 2001. Nel mentre il mondo ha cambiato peso, forma e sostanza.

E’ stato il regionalismo differenziato a caratterizzare i lavori del Consiglio regionale del Molise che è tornato a riunirsi oggi sotto la Presidenza di Salvatore Micone. L’Assemblea consiliare ha approvato, con il solo voto contrario del Consigliere Romagnuolo A., la mozione a firma dei Consiglieri Fanelli, Micone, Romagnuolo N.E., Tedeschi, Scarabeo, Manzo, Pallante, Nola, Primiani, Iorio, Calenda, Facciolla e De Chirico avente ad oggetto “articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Regionalismo differenziato. Indirizzo del Consiglio Regionale del Molise”.La mozione approvata è la sintesi di 4 documenti di indirizzo presentati sull’argomento

Le Regioni del Meridione ed in particolare gli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali di Campania, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Puglia, si legge nel documento finale, debbono definire una comune strategia per affrontare il problema del regionalismo differenziato. E’ questo uno dei passaggi caratterizzanti emersi a conclusione della seduta del Consiglio regionale del Molise che oggi si è occupato del problema. In particolare la mozione approvata parte dalla considerazione che alcune, Regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno avviato un percorso con il Governo volto al riconoscimento di una maggior autonomia legislativa, amministrativa e fiscale. Si rilevano quindi le pesanti conseguenze che l’effettivo avvio del regionalismo differenziato potrebbero comportare in particolare per le Regioni del Sud, così come da ultimo evidenziato dal rapporto Svimez per il Mezzogiorno.Pertanto con l’atto di indirizzo approvato il Consiglio regionale del Molise impegna il Presidente della Giunta regionale a:rivolgersi al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri ed alla Conferenza delle Regioni per far sì che il Governo porti avanti un accordo tra le regioni in cui vi sia almeno: la fissazione e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, lett m, della costituzione, con particolare riguardo alle infrastrutture fisiche e digitali) e la previsione che il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle regioni sia ancorato esclusivamente a oggettivi fabbisogni territoriali, escludendo ogni riferimento ad indicatori di ricchezza; i principi di coesione e solidarietà fra le Regioni con la salvaguardia dei trasferimenti finanziari a fini perequativi.

Con il documento finale il Consiglio regionale del Molise impegna inoltre a promuovere presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle Regioni, un’adeguata ripresa della legge 42/09, ivi inclusa la definizione dei costi standard e il principio di cui all’art.9, lettera g) comma 3 secondo cui la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa; ed una conseguente ridefinizione concreta degli aspetti più problematici del complessivo sistema di finanza decentrata, che potrebbero assicurare un effettivo rafforzamento dell’autonomia regionale nel rispetto del principio della necessaria correlazione tra funzioni e risorse, così come elaborato dalla giustizia costituzionale; tutto improntato sui principi di ragionevolezza, proporzionalità e garanzia di unitarietà del sistema;promuovere presso la Conferenza delle Regioni un accordo con il Governo volto a favorire un sistema per la gestione delle forme di autonomia regionale, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;far sì che il Governo nazionale subordini ogni tipo di intesa che preveda trasferimenti di poteri e risorse ad altre regioni alla preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art.117, lett. m. della Costituzione).Infine l’Assemblea molisana ha impegnato il Presidente della Regione trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo della mozione finale approvata (h.9,00)