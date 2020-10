Le quattro webcam sul centro storico portano Sulmona in tutto il mondo

Sulmona, 6 ottobre– Sono posizionate in quattro punti strategici della città e consentono a tutti i sulmonesi e a quelli che vivono fuori città e all’estero di vedere in diretta cosa avviene nel centro storico del capoluogo peligno. Sta ottenendo un grande riscontro di consensi e di visualizzazioni l’iniziativa della Dmc Terre d’Amore di posizionare quattro telecamere in rete. – Sono posizionate in quattro punti strategici della città e consentono a tutti i sulmonesi e a quelli che vivono fuori città e all’estero di vedere in diretta cosa avviene nel centro storico del capoluogo peligno. Sta ottenendo un grande riscontro di consensi e di visualizzazioni l’iniziativa della Dmc Terre d’Amore di posizionare quattro telecamere in rete.

La prima davanti al palazzo dell’Annunziata, la seconda in piazza XX Settembre che in un anno ha totalizzato 71.610 visualizzazioni e altre due su piazza Garibaldi, che riprendono le immagini di due angolature diverse della grande piazza sulmonese. Il servizio tecnico viene gestito dal partner della Dmc, la Sinet di Scanno. “Le webcam collegate con la fibra garantiscono una qualità eccellente delle immagini ed una trasmissione, attraverso la rete, veloce ed affidabile – fanno sapere i tecnici della Dmc – si tratta di un portentoso strumento di visibilità che consente di seguire tutto quanto avviene in centro storico, a cominciare dalle più importanti e suggestive manifestazioni culturali e religiose della città. E’ una grande opportunità per turisti e sulmonesi residenti all’estero che in questo modo hanno la possibilità di partecipare ai momenti più importanti della città pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza”. “L’installazione delle quattro webcam live su Sulmona rappresenta uno di quei progetti che ci continua a dare grandi soddisfazioni per le migliaia di visualizzazioni da parte dei preziosi turisti e per il servizio che garantiamo ai numerosi concittadini che vivono sparsi nel mondo ed in questo modo hanno costantemente un occhio sulla loro amata città” sottolinea il responsabile della comunicazione web della Dmc, Emiliano Amicosante.