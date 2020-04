Le origini del partito cattolico in Italia

Sulmona, 26 aprile– La storia della politica e della sua evoluzione hanno sempre interessato storici, studiosi, uomini di pensiero, politici delle nuove generazioni, dando luogo sempre a dibattiti ed incontri di eminente valore culturale. Ci sono uomini politici di cultura e di pensiero che hanno fatto la storia d’Italia e sono entrati nell’immortalità. Il movimento cattolico italiano muovendo dal periodo postunitario, sino a giungere allo scoppio della prima guerra mondiale, partendo dalla base della massa per entrare in seguito nella realtà economica del paese, sino a giungere al 1942 anno della nascita della Democrazia Cristiana, la quale farà la storia della seconda metà del XX secolo in Italia, ricostruendo il paese distrutto della guerra, è mosaico storico di avvenimenti, culture, uomini, traguardi di encomiabile valore.

l Partito Popolare Italiano fondato da Don Luigi Sturzo rappresenta il proseguo di una ideologia, d’un pensiero, sorto sin dagli albori del nuovo Regno d’Italia. Ideologia interclassista quella dei futuri centristi al fine del progresso sociale, economico, culturale sella società civile. Il 18 gennaio 1919 si fonda il partito con l’intento di diffondere idee nuove, programmi nuovi. Una delle prima battaglie del movimento sarà quella per l’affermazione del proporzionale al fine di disautorare realtà ritenute non progressiste. La questione della proporzionale collega i dodici punti del 1899 sino a giungere al 1919 anno di fondazione del partito. Per raggiungere l’obiettivo occorre coinvolgere una certa percentuale presente in parlamento; il prestigioso traguardo sarà conseguito. La città di Sulmona, la regione Abruzzo non saranno distanti da questi avvenimenti storici, da questa evoluzione politica nazionale.

Il Partito Popolare come realtà politica e sociale giunge anche in Abruzzo e, fra i suoi fondatori in regione, spicca la figura imperitura del professore Sulmonese Concezio Di Rocco docente di latino e greco nel ginnasio dell’Aquila, laureatosi all’Università di Firenze nel 1911. Egli sarà uno dei fondatori del movimento in Abruzzo prima dell’avvento del regime fascista in Italia. Nel 1921, due anni dopo la fondazione del partito in Italia, nella città di Colonia si promuove l’internazionale popolare al fine di coinvolgere le realtà umane e sociali della cultura, al fine di realizzare un comune obiettivo. A Colonia sono presenti illustri uomini della politica, cultura, pensiero, fra i quali ricordiamo Alcide De Gasperi, Don Luigi Sturzo, Rufo Ruffo della Scaletta sol per citarne alcuni, tutti motivati ed uniti da idee ed ideali ritenuti d’importanza storica fondamentale. Don Luigi Sturzo nato a Caltagirone nel 1871 sarà costretto all’esilio causa le sue idee e posizioni contrarie al fascismo; un esilio che durerà ventidue anni, lontano dall’Italia, dalle sue radici, dalla sua Caltagirone. Don Luigi Sturzo parte per l’esilio il 25 ottobre del 1924 invitato a lasciare il paese da una personalità vaticana la quale procurerà lui il passaporto. Son trascorsi solamente quattro mesi dal rapimento e l’assassinio del segretario del partito socialista unitario Giacomo Matteotti rapito a Roma il dieci giugno 1924; Luigi Sturzo parte dalla stazione Termini diretto a Londra. Don Luigi Sturzo farà ritorno in Italia il sei settembre 1946. Durante questo lunghissimo esilio Don Luigi Sturzo scriverà moltissimo; vivrà in molte città quali Londra, New York, Jacksonville. Egli avrà contatti sino a quando sarà possibile con uomini di cultura quali Giuseppe Spataro, Mario Scelba, Alcide De Gasperi, Gaetano Salvemini, Francesco Saverio Nitti,relazioni le quali si interromperanno a seguito della censura postale. L’origine della Democrazia Cristiana, si è sempre ricondotta al mondo universitario del movimento cattolico, il quale fonderà il partito quale proseguo della storia politico cattolica italiana. Una storia prestigiosa quella della politica cattolica italiana con i suoi uomini ed avvenimenti storici quale mosaico dell’identità italiana costituita da cultura, senso del dovere, impegno verso la nazione e la società italiana.

Fra gli attivisti e gli uomini appartenenti al pensiero cattolico, per aver dato il suo prezioso apporto alla formazione degli universitari dell’azione cattolica, per quanto è riguardato la formazione sia politica, sia religiosa, della futura classe dirigente della Democrazia Cristiana, spicca la figura di Giovanni Battista Montini prete bresciano in seguito nominato sottosegretario di Stato vaticano, ed ancora Arcivescovo di Milano, ed infine eletto Papa con il nome di Sua Santità Paolo VI. Papa Montini sarà il prezioso collegamento che si colloca fra le figure di Don Luigi Sturzo ed Alcide De Gasperi nel passaggio storico arduo e difficile del ventennio fascista, della dittatura che si avrà in Italia fra le due guerre mondiali e che culminerà al termine del secondo conflitto mondiale. Giovanni Battista Montini ha avuto anche particolare incarico nella Federazione Universitaria Cattolici Italiana (FUCI). Ricordiamo anche il suo messaggio immortale rivolto ai rapitori dell’onorevole Aldo Moro,presidente della Democrazia Cristiana, rapito in Via Mario Fani a Roma Giovedì 16 marzo 1978 da un commando di prima linea delle Brigate Rosse. I cattolici italiani hanno rappresentato una delle pagine fra le più autorevoli della storia italiana e faranno la storia della seconda metà del novecento italiano. La Democrazia Cristiana sarà il movimento politico che ricostruirà l’Italia dal 1946 al 1964 portandola ad essere una della nazioni aventi primati economici mondiali, con il suo patrimonio secolare..

Andrea Pantaleo