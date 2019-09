Le nuove iniziative di Onda Tv. Ora arriva “ W l’Italia”

Sulmona, 18 settembre- Da più di trent’anni Onda Tv è l’emittente televisiva di Sulmona e, in questo lungo periodo, ha dimostrato una grande capacità di crescita e di sviluppo grazie alla tenacia della sua titolare, Pasquina Schiappa, e ai suoi validi collaboratori. Tra tutti Andrea D’Aurelio che, da ragazzo timido e impacciato, si è trasformato in un giornalista valido e pieno di risorse. L’instancabile “Mister 18”, che dallo schermo del suo inseparabile telefonino regala a tutti il suo rassicurante “buongiorno”, ha saputo conquistare la stima e la simpatia dei telespettatori perché, col suo grande spirito di servizio, riesce ad essere sempre “sul pezzo”, pronto a comunicare ogni accadimento in tempo reale con le sue dirette fb.

Anche il palinsesto si è arricchito di tante rubriche piacevoli e interessanti e di trasmissioni in diretta streaming di eventi di grande risonanza, come la Processione del Venerdì Santo, la Resuscita pasquale e la Giostra Cavalleresca, cosa questa assai gradita ai tantissimi sulmonesi che vivono all’estero.

A partire dal prossimo giovedì 19 settembre, la programmazione di Onda Tv si arricchisce di un nuovo importante appuntamento, che sicuramente contribuirà a rendere l’emittente peligna meno “locale” e più “nazionale”.

Alle 21.30 andrà in onda l’anteprima del programma “W l’Italia”, ideato e condotto dal giornalista Ennio Bellucci. In ogni puntata egli si troverà a tu per tu con un personaggio pubblico del panorama regionale e/o nazionale. Ospite giovedì sera sarà la scrittrice Dacia Maraini, scrittrice che è innamorata dell’Abruzzo e trascorre gran parte del tempo a Pescasseroli.

Giovedì 26 settembre sarà invece la volta di Marco Marsilio, attuale Governatore della Regione. Che dire? Un buon inizio e chissà quali altre sorprese ci riserveranno le prossime settimane

Francesca DeLuca