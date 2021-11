Le montagne della libertà

Sulmona,5 novembre – Roma, viale Liegi 6, zona Parioli. Qui, sulla scalinata d’una palazzina di quattro piani, leggermente isolata dalla strada principale, si decide la fuga di Carlo Azeglio Ciampi, dopo l’8 settembre 1943. In un appartamento dell’edificio abitava Paola Sforza Masino, parente di Ciampi. Amica della famiglia Quaglione, originaria di Scanno, in Abruzzo, che abitava nello stesso stabile, Paola prega Pasquale Quaglione di condurre con sé il suo giovane congiunto, Carlo.

Nel pomeriggio dell’8 settembre, Carlo si trovava a Livorno in licenza. Dopo un colloquio con un suo amico d’infanzia, Furio Diaz, che si dà alla macchia, Carlo va a Roma, da dove pensa di raggiungere il comando del suo reparto, in Albania. Ma Roma, dopo pochi giorni di combattimento, il più importante dei quali avviene a Porta S. Paolo, era caduta completamente sotto il controllo dei tedeschi. “Mi rifugiai nella casa dello zio Masino” ha raccontato Ciampi in una intervista a Pasquale Galante, nel 1993. “La moglie, una Sforza, seppe che nello stesso palazzo c’era un ufficiale italiano che stava per partire. Quell’ufficiale si chiamava Pasquale Quaglione e andava a Scanno, un centro della provincia dell’Aquila, dove egli aveva una casa. Lì sarei stato al sicuro per un po’ e avrei potuto tentare di passare le linee e unirmi agli alleati”. (1)

Pasquale, chiamato affettuosamente con il diminutivo di Pasqualino, nato a Roma il 10.6.1919, figlio di un direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, era destinato alla carriera diplomatica. Iscritto già dal 1936 alla Milizia Universitaria Fascista, si era laureato nel 1940 in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. Richiamato alle armi il 16 giugno 1940, sei giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il 17 luglio dell’anno successivo viene arruolato allo Csir, il Corpo di spedizione italiano in Russia.

Dopo circa un anno, avendo riportato gravi ferite da congelamento, Pasqualino Quaglione torna in Italia, dove si rimette in salute e, terminato il periodo di convalescenza, viene assegnato al Comando del Deposito di Mezzocamino, nei pressi di Roma. Nel settembre 1943, di ritorno da Scanno, dove si era recato per unirsi ai genitori che festeggiavano le nozze d’argento, apprende la notizia dell’armistizio.

A Cassibile, in Sicilia, il 3 settembre 1943 era stato firmato l’armistizio. Il testo, composto da 12 articoli, era stato predisposto dal generale Eisenhower. I primi undici articoli riguardavano il cosiddetto short term (armistizio corto), mentre l’articolo 12 affermava testualmente: “Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario che l’Italia dovrà impegnarsi ad eseguire saranno trasmesse in seguito”.Tali condizioni saranno poi definite nel cosiddetto armistizio lungo, long term. L’annuncio dell’armistizio sarebbe dovuto rimanere segreto fino a data da concordare.

Secondo i rappresentanti italiani, in base ad alcune supposizioni che si riveleranno errate, l’annuncio ufficiale dell’armistizio avrebbe dovuto aver luogo il 12 settembre. Invece, il 7 settembre, a notte inoltrata, gli americani fanno sapere al primo ministro Badoglio che l’annuncio dell’armistizio dovrà avvenire in giornata. Badoglio chiama Eisenhower chiedendogli di rinviare la notizia. Ma l’invito non viene accolto. Eisenhower è irremovile. Alle 18.30 dell’8 settembre 1943, dalle emittenti radio alleate si ode la voce del Comandante in Capo delle Forze Alleate che legge la dichiarazione:“This is general Dwight D. Eisenhower, commander in chief of the Allied Forces. The Italian government has surrendered its armed forces unconditionally…”.Subito dopo, alle 19.45, la radio italiana (EIAR) trasmette la dichiarazione del maresciallo Pietro Badoglio:

“Il Governo Italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al Generale Eisenhower, Comandante in capo delle forze anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”.Pasquale Quaglione telefona da Roma alla Direzione del Deposito di Mezzocammino, ma gli rispondono che i tedeschi si sono già impadroniti del Deposito, accaparrandosi i rifornimenti di carburante.

I tedeschi eseguono, con straordinaria rapidità, il programma del piano Alarico, già da mesi preparato per l’invasione dell’Italia, in previsione di un eventuale “tradimento”. Il piano Alarico doveva essere attuato secondo quattro operazioni: Student per l’occupazione di Roma, l’arresto del re e la restaurazione del governo fascista; Eiche per la liberazione di Mussolini; Schwarz per il controllo delle posizioni militari italiane e la smilitarizzazione dell’esercito; Achse per impadronirsi della flotta italiana.

Anche gli Anglo-Americani puntavano sulla “merce” italiana. Churchill lo aveva scritto a Roosevelt il 31 luglio: “…io sono disposto a trattare con qualsiasi autorità italiana che sia in grado di consegnare la merce”.Rimasero a mani vuote.Lasciati allo sbando, i soldati italiani si sparpagliarono dovunque. L’esercito fu sciolto e fu il “tutti a casa”.Quaglione decide allora di recarsi nella sua abitazione di viale Liegi, indossare abiti civili e partire per Scanno. Di fronte alle pressanti insistenze di quell’amica di famiglia, accetta di portare con sé Carlo Azeglio Ciampi.“Ho conosciuto Ciampi per le scale di casa mia”, racconta Pasquale Quaglione. E aggiunge: “Mi sentivo profondamente responsabile. Pensavo al futuro. Non avevo sicurezze, ma Paola era fermamente decisa a mandarlo con me. Anche se a malincuore, accettai l’incarico”.

I due si dirigono alla stazione Termini. Un ferroviere si rende disponibile per aiutarli. Li accompagna alla stazione Prenestina, da dove partiranno con una tradotta che si sarebbe diretta, vuota, a Pescara, per caricare truppe tedesche da trasportare a Roma. Alla stazione di Anversa degli Abruzzi-Villalago-Scanno, pur non fermandosi, il treno rallenta la corsa ed hanno così l’opportunità di scendere, saltando giù dal treno, dalla parte opposta della stazione. Il macchinista, precedentemente contattato, aveva così favorito la fuga dei due giovani amici. Nella piccola stazione di Anversa degli Abruzzi, Carlo Azeglio incontra una donna, sua vecchia conoscente. È la madre di Beniamino Sadun, che, con il figlio, sta cercando di dirigersi verso Napoli, dove abitava un’altra figlia, sposata. Per raggiungere la città di Napoli, stanno tentando la via più lunga e tortuosa: Roma-Sulmona-Napoli, dal momento che la linea diretta è interrotta in vari tratti.

“Ho incontrato casualmente Ciampi alla piccola stazione di Anversa”, ricorda oggi Beniamino Sadun. “Eravamo molto amici con la famiglia Ciampi, a Livorno. Io sono nato il 14 gennaio 1917, e sono più grande di quasi quattro anni di Carlo. Da piccoli andavamo a passare le vacanze allo stabilimento balneare Acquaviva di Livorno. Carlo era più legato a mio fratello Elvio, mentre io ero più amico di Pinino, il fratello di Carlo; ma quando ci siamo incontrati in quell’occasione drammatica, ad Anversa, siamo stati molto vicini l’uno all’altro. Mio padre era ingegnere ed aveva fondato una impresa edile con sede a Livorno e a Roma. Dopo l’8 settembre 1943, io mi trovavo a Roma, e lavoravo nella società di mio padre, che era deceduto nel 1936. Tutta la mia famiglia fu sconvolta a causa delle leggi razziali”.

1.2 Scanno

Dopo quello strano incontro alla stazione di Anversa, Beniamino Sadun e la madre decidono di incamminarsi insieme a Pasquale Quaglione e a Carlo Azeglio Ciampi alla volta di Scanno, prendendo strade diverse.Quaglione e Ciampi si dirigono verso il paese attraverso la via del fondovalle. Un sentiero ripido e accidentato. Arrivando a Scanno, i tre giovani si sistemano in casa della famiglia Quaglione. In seguito, Ciampi e Sadun si trasferiscono all’albergo Pace, mentre la madre di Beniamino aveva trovato alloggio presso una famiglia del luogo. Ma anche dall’albergo Pace sono costretti ad allontanarsi, e con l’aiuto della cameriera, Adele Romito, vengono accolti in casa di Maria Concetta Puglielli, una vedova che abitava al centro del paese.

“Mia nonna”, racconta Rina Piscitelli, nata il 29.3.1929 a Scanno, “accoglie Ciampi e Sadun con tanto affetto. Li nasconde in soffitta, perché erano ricercati dai tedeschi e vivranno in casa nostra per parecchi mesi. Andavano a fare la spesa, cucinavano, leggevano, giocavano a carte, si nascondevano e dormivano in soffitta”La casa è rimasta sostanzialmente come allora. La soffitta, dove erano sistemate due brandine, non era altro che un bugigattolo, col pavimento a mattoni, semisferico a causa della concavità della volta sottostante.A poca distanza dall’abitazione-rifugio di Ciampi e Sadun, in casa di Michelina Romito, erano nascosti tre ex-prigionieri alleati: Denis Bety, Jean Ivancich e Mario Paschkes.L’aiuto agli ex-prigionieri di guerra alleati è una delle pagine più toccanti del periodo di guerra. Un fenomeno spesso sconosciuto o non sufficientemente valutato. Eric J. Hobsbawm ha scritto:Io ho sentito tanti racconti dell’Italia prima ancora di conoscerla, dai miei amici che vi erano stati durante la guerra, perché vi combatterono o perché l’avevano attraversata fuggendo dai campi di prigionia: gente la cui vita era stata spesso salvata dall’aiuto del tutto disinteressato di famiglie di contadini , che non avevano nessuna particolare ragione per soccorrerli se non quella della solidarietà umana. Questo impressionò molti di noi, della nostra generazione. (8)

Roger Absalom ha pubblicato un volume dal titolo A Strange Alliance, nel quale presenta una analisi accurata del fenomeno avvalendosi in particolare della documentazione d’archivio della Allied Screening Commission (9).

In Abruzzo e a Sulmona in particolare, l’aiuto ai POW (Prisoner of War) fu una costante nel periodo che va dall’ 8 settembre 1943 al giugno 1944. Numerose testimonianze di ex-prigionieri raccontano le loro disavventure. Tra le più significative: The Way Out di Uys Krige, Be Not Fearful di John Furman, Spaghetti and Barbed Wire di J. Fox, Escape from Sulmona di D. Jones, A Dinner of Herbs di J. Verney, A Vatican Lifeline di W. Simpson, Beyond the Wall di J. Goody.

Lo storico inglese, Richard Lamb, ha scritto:Anche se la tradizionale amicizia tra Italia e Inghilterra, risalente quanto meno all’epoca risorgimentale, era stata gravemente intaccata dalle reazioni britanniche all’invasione mussoliniana dell’Abissinia nel 1935, la straordinaria accoglienza riservata dal popolo italiano ai prigionieri inglesi evasi dai campi di concentramento sta a dimostrare quanto ancora forti fossero le simpatie italiane per l’Inghilterra. Furono moltissimi i prigionieri inglesi e dei dominions britannici (oltre a quelli americani) che trovarono ospitalità nelle famiglie italiane, le quali non esitavano a mettere a repentaglio la vita senza pretendere nulla in cambio: il nostro debito non è stato riconosciuto a sufficienza, certamente non sul piano economico. (9 bis)

Una ricerca interdisciplinare è stata pubblicata a cura di docenti e studenti del Liceo Scientifico Statale “Fermi” di Sulmona con il titolo E si divisero il pane che non c’era. Un libro su cui Carlo Azeglio Ciampi è tornato più volte. Nel 1996 aveva scritto:Per quanto mi riguarda personalmente, la lettura mi ha rinnovato alla memoria pagine indimenticabili dell’inverno 1943-44, in cui ho potuto sperimentare la grande generosità della popolazione abruzzese. In un’intervista alla stampa del 1999 aveva detto:

Io ho un grande ricordo della gente d’Abruzzo, che accolse e sfamò migliaia di militari italiani e alleati fuggiti dal campo di concentramento di Sulmona. “E si divisero il pane che non c’era” è il libro degli studenti di Sulmona, che ha bene ricostruito le storie di quegli anni in quella parte d’Abruzzo. Questa terra ha avuto grandi meriti, ha dimostrato di avere un grande cuore.Il 23 settembre 1999, nella visita ufficiale in Abruzzo, nell’incontro con le Autorità all’Aquila, aveva ricordato:

Sono stati ricordati i rapporti miei, antichi e recenti, con la terra d’Abruzzo. Sono rapporti che lasciano un segno. Vissi qui alcuni mesi particolarmente intensi. Posso testimoniare di persona, per esserne stato beneficiario, di quello che fu l’atteggiamento degli abruzzesi nei confronti di coloro che si trovavano in condizioni di bisogno, fossero essi prigionieri alleati, fossero essi ebrei, fossero ufficiali o soldati dell’esercito italiano. Io qui passai alcuni mesi con alcuni amici, in particolare con un amico ebreo, un vecchio amico livornese. E un episodio, in particolare, mi è rimasto impresso nella mente. Quando, camminando una sera per una piccola via di Scanno, da una finestra un’anziana scannese mi fece un cenno, mi invitò a salire nella sua casa e mi offrì un pezzo di pane e un pezzo di salame. Questo mi ricorda quel bellissimo libro che hanno scritto gli alunni e gli insegnanti di una scuola di Sulmona – e che io conservo gelosamente – il cui titolo, se ben ricordo è “Dividemmo il pane che non c’era”.

Infine, più recentemente, nel discorso in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e della riapertura al pubblico del Vittoriano, tenuto a Roma il 24 settembre 2000, ha offerto questo suggerimento:“Provate a scrivere voi la storia d’Italia; raccogliete le memorie dei vostri paesi, delle vostre città. I vostri insegnanti potranno aiutarvi. Alcune scolaresche hanno già realizzato progetti del genere: ho letto un bel libro sulle vicende del 1943-44 a Sulmona…”.

A Scanno, Ciampi incontra il suo professore alla Normale di Pisa, il filosofo Guido Calogero, ivi confinato perché antifascista. Calogero abitava alla pensione “Del Fattore” con la moglie e i due figli.Carlo Azeglio Ciampi, oggi Presidente della Repubblica Italiana, ricorda come la sua venuta a Scanno non sia stata puramente casuale, ma determinata dal fatto di sapere che a Scanno vi era confinato il suo maestro, Guido Calogero. Per Quaglione e, in parte, anche per Sadun, che comunque non ne esclude la possibilità, Ciampi, sembrava che, allora, non sapesse nulla della presenza a Scanno di Calogero.

“È certo, comunque, che Calogero – afferma Sadun – è stato per Ciampi una specie di padre putativo, sotto il profilo formativo e culturale” Marco Notarmusi, nato a Scanno il 20.5.1923, era studente di Liceo quando conobbe Calogero, che era diventato amico di suo padre Pasquale, considerato uno dei pochi antifascisti di Scanno. Durante l’estate del 1942, Marco ricevette alcune lezioni di italiano da Calogero. Un personaggio, quest’ultimo, trattato con profondo rispetto da tutta la popolazione, per la sua cultura e la sua riservatezza.C’era una biblioteca, con una notevole quantità di libri, sorta nel 1923, per un lascito di don Giacomo Nannarone, che veniva spesso frequentata da Calogero e in seguito anche da Ciampi ed altri. In biblioteca vi era assiduamente Tonino Cosenza, nato il 14.3.1913, una specie di bibliotecario, che divorava libri di qualsiasi genere. E fu proprio Tonino Cosenza a nascondere, tra le scartoffie della biblioteca, alcuni manoscritti di Guido Calogero, che furono poi recuperati dopo la guerra. Ai confinati era proibito scrivere di politica.

Marco Notarmusi e Tonino Cosenza raccontano qualche aneddoto della vita di Calogero a Scanno. Un giorno, Calogero, chiamato dal maresciallo dei carabinieri, Sabatini, incaricato di farlo ravvedere e di invitarlo a ritrattare le sue critiche al fascismo, si mostrò irremovibile tanto che il maresciallo aveva concluso, parlando in dialetto: “Siete proprio una capa tosta”. Un’altra volta il maresciallo, che riteneva Calogero persona onesta e degna di grande stima, gli aveva suggerito di non recarsi tutti i giorni alla stazione dei carabinieri per la firma di controllo, ma di andarvi una volta la settimana e far poi risultare che le firme fossero state apposte quotidianamente. Ma Calogero, pur apprezzando la sensibilità del maresciallo, gli aveva risposto: “No, grazie! Vi metterei nei guai!”Igino Mancini, nato il 4.5.1915 a Scanno, ricorda di aver conosciuto Guido Calogero e di essere entrato in grande amicizia con lui.Calogero era una persona riservatissima – ricorda – e dopo l’8 settembre tentò di organizzare una formazione partigiana, ma non se ne fece nulla.

Secondo Mancini ci fu anche una riunione, nel mese di ottobre 1943, in casa di Giuseppe Colarossi alla presenza del dottor Lupi, medico condotto di Scanno e del parroco, don Pietro Ciancarelli. La riunione non approdò a nulla.A Scanno, come in altri paesi abruzzesi, il fascismo era accettato dalla quasi totalità della popolazione. Era accettato e basta. Per pura necessità, al di là di ogni valutazione ideologico-politica. Antonio Fusco, nato a Scanno il 19.11.1924, ricorda:

Durante il fascismo si era obbligati da piccoli ad andare a scuola in divisa da balilla; prima del balilla c’erano i figli della lupa, in seguito l’avanguardista e per ultimo il giovane fascista. Ogni sabato il pre-militare si faceva per la strada del cimitero, al lago, o verso Frattura. C’era un sergente, tale Eustachio Santucci, detto Staccuccio, un fascistone, il capo dei fascisti a Scanno, assieme a Pasquale La Marca, e Pace, il podestà. Dovevi stare sotto di questi e non potevi dire male di Mussolini che ti avrebbero arrestato. Sì, ti arrestavano. Difatti un certo Barbarini Giuseppe, un vecchio di 70 anni, soltanto per aver detto ad un fascista che lo stava importunando di fregarsene di lui e della sua camicia nera, fu preso dai carabinieri e portato in carcere, all’isola di Ponza; appena caduto Mussolini, fu liberato. Se eri fascista ottenevi tutto quello che volevi; se invece non avevi la tessera, prima di tutto non trovavi l’occupazione e poi dovevi comunque guardarti dai fascisti che ti venivano in casa per obbligarti, con violenza, a diventare fascista. Se non lo facevi ti davano l’olio di ricino. Una sera, un certo Eustachio Quaglione, che era un sovversivo, venne preso e portato alla sezione, che si trovava in piazza vecchia, dove ora vendono i tessuti. Lo portarono nella sezione della Milizia Fascista e lo legarono. Costui però era molto grosso e riuscì a liberarsi. Dopo aver rotto le lampadine della stanza, approfittando della momentanea oscurità, aprì la porta e scappò via. Una volta un tale Giuseppe Lancione, che scherzava sempre, alla domanda “chi è Mussolini?” rispose: “È il Duce!” Ma l’interlocutore lo riprese dicendo che avrebbe dovuto rispondere “Benito Mussolini è Sua Eccellenza il Governatore d’Italia”.

Dopo l’8 settembre, l’organizzazione di gruppi di partigiani nei piccoli paesi risultava difficile, se non impossibile, per il fatto che sarebbe stato estremamente agevole, in quell’ambiente dove tutti si conoscevano, individuare gli eventuali responsabili di azioni di sabotaggio. Nei paesi più grandi o nelle cittadine come Sulmona l’attività partigiana o la nascita di bande e gruppi più o meno strutturati si dimostra più facile. In particolare l’aiuto ai prigionieri di guerra, evasi dal Campo 78 di Fonte d’Amore, sarà per Sulmona un banco di prova eccezionale.

Mario Setta