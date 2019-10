Le iscrizioni lapidee del monumento alla Brigata Maiella

Sulmona, 24 ottobre- Torniamo ad argomentare sulla storia della Brigata Maiella e sul monumento inaugurato ieri mattina a Sulmona, alla presenza di molte persone ed autorità civili, militari, religiose. Le iscrizioni lapidee sul monumento sono la testimonianza storica più toccante, coinvolgente, di cosa sia stata la seconda guerra mondiale e l’operato della formazione partigiana di Sulmona. La città, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso, ha visto esser la culla della Brigata Maiella.

La formazione partigiana nasce a Sulmona, dopo i contatti e gli accordi militari avvenuti a Casoli fra Ettore Troilo, ed il comandante britannico Lionel Wigram, il quale morirà nella battaglia di Pizzoferrato in data tre febbraio 1944. Lionel Wigram autorizza a formare una formazione militare, un reparto di italiani volontari, per esse impiegati in operazioni militari di prima linea. La Brigata Maiella inizia ufficialmente la sua attività militare nel dicembre del 1943, pochi giorni prima della battaglia di Ortona, città abruzzese nella quale terminava la linea Gustav la quale partiva da Cassino, per giungere per l’appunto ad Ortona.

I tedeschi decidono la ritirata dall’Italia meridionale considerando che gli alleati avanzavano dal sud del paese, a seguito dell’operazione militare denominata in codice Baytown la quale vede, nella notte del tre settembre del 1943, mentre l’Italia a Cassibile firma l’armistizio, la resa incondizionata dinnanzi il generale Dwight Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo americane, lo sbarco alleato a Reggio Calabria attraversando lo stretto di Messina per iniziare la risalita dell’Italia peninsulare. Alcuni giorni più tardi si avrà l’operazione detta in codice Slapstick. che viene effettuata dalla prima divisione aviotrasportata britannica sempre nel settembre del 1943: prevede lo sbarco a Taranto per poi avanzare verso nord. Il fine di più sbarchi consta nel dividere le forze tedesche, in base ad una precisa tattica e strategia militare. La nazione italiana, dopo l’armistizio, vivrà due anni davvero terribili, con la guerra civile la quale imperverserà in tutto il territorio nazionale, concentrandosi per lo più nel nord del paese. La penisola è divisa dalla linea Gustav; più a nord in Toscana vi è la linea Gotica. Dal 1943 al 1945 l’Italia vede anche la lotta partigiana al fianco degli alleati contrapporsi alle forze armate germaniche e fasciste con i reparti della Repubblica Sociale Italiana RSI, costituitasi nel nord Italia.

La Brigata Maiella ha visto la presenza di donne: anch’esse prenderanno parte alla formazione partigiana. Le famiglie italiane avranno il destino di dividersi, con i figli che transiteranno alcuni nei reparti dell’RSI, altri nelle forze di liberazione. Vedendo sul monumento alla Brigata Maiella, l’elenco dei nominativi dei caduti della formazione militare partigiana, si provano una forte sensazione e ricordo indelebile. Molti giovani non son tornati a casa, fra essi anche padri di famiglia che lasceranno i figli in tenera età per andare a combattere, per dare il contributo alla libertà ed alla democrazia italiana. Dall’una e dall’altra parte moriranno giovani i quali credevano nel loro ideale, fra essi anche i caduti della Repubblica Sociale Italiana, i quali anch’essi andranno incontro ad un fato orribile. Italiani contro italiani, giovani contro giovani della stessa nazionalità, finanche fratelli contro fratelli. Sul monumento vi è anche la mappa con il percorso che la Brigata Maiella compirà sino ad Asiago.

Il compito della politica, delle istituzioni, di ogni cittadino, consta nel non dimenticare né i caduti, né quanto di tragico è avvenuto in Italia in questo periodo buio e terribile della storia. I giovani non dovranno mai essere messi nuovamente gli uni contro gli altri armati. La memoria serve a non cancellare, a mantenere alta la guardia, a vigilare sulla democrazia. La guerra sono i giovani a farla, a parteciparvi. Molti sono i cimiteri italiani nei quali riposano i caduti di guerra di ogni nazionalità, ogni bandiera, ogni uniforme. Mantenere la pace, scongiurare altri conflitti, significa rispettarli nella maniera migliore possibile, affinché il loro sacrificio non sia stato vano. Anche l’Abruzzo ha i suoi cimiteri di guerra: quello di Ortona e di Torino di Sangro.

Questi ragazzi giunti da ogni parte del mondo sono venuti a morire in Italia; in Abruzzo si sono fermati per sempre. Essi son giunti in autunno e sono morti in inverno. Il monumento alla Brigata Maiella è memoria indelebile il quale rimembra non soltanto i caduti e gli appartenenti alla formazione partigiana, ma ogni giovane che ha preso parte alla grande campagna militare della seconda guerra mondiale, che non ha fatto ritorno a casa.

