Le iniziative di solidarietà  della Coldiretti per il Natale per combattere le nuove povertà

Sulmona, 18 dicembre- -Continua l’operazione di solidarietà di Coldiretti e Campagna Amica in vista delle feste natalizie. Dopo la spesa sospesa – che verrà replicata ogni sabato nei mercati di Campagna Amica di Chieti, Pescara e Teramo fino alla prima settimana di gennaio – questa mattina è partita un’ulteriore iniziativa promossa per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un 25 dicembre sereno. Ad Isola del gran Sasso, Penne e Roseto, in provincia di Teramo, sono stati consegnati dagli agricoltori e dai dirigenti di Coldiretti centinaia di pacchi di pasta di filiera e grano 100% Made in Italy a diverse realtà di volontariato e beneficienza. Si tratta di un carico complessivo di circa 200 quintali di pasta che arriveranno in Abruzzo in autotreno – ogni giorno fino a Natale – per essere consegnati anche in collaborazione con i Comuni alle famiglie meno abbienti. “Si tratta di una ulteriore operazione di solidarietà che a livello nazionale Coldiretti e Campagna AMICA stanno facendo per aiutare chi in questo momento è in condizioni particolarmente svantaggiate – dice Coldiretti Abruzzo – ci sono tanti nuovi poveri che vivono in difficoltà e vogliamo lanciare un messaggio importante”. Domani è prevista la seconda consegna nei comuni di Sulmona, L’Aquila, Gessopalena, Palombaro, Perano, Fossacesia, Manoppello, Alanno, Caramanico, Bolognano, Tocco da Casauria, Rocca Pia.