Le giornate dell’orientamento al Polo “E.Fermi”

Sulmona,20 gennaio– Il 𝙋𝙤𝙡𝙤 𝙎𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙤 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙤 “𝙀. 𝙁𝙚𝙧𝙢𝙞” di Sulmona-Pratola Peligna dedica due giorni all’Orientamento in streaming: 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟑 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟑𝟎 (Liceo Scientifico) e 𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝ì 𝟐𝟒 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎 (Istituti tecnici)

In questo periodo così critico, il Polo ha strutturato una complessa attività di orientamento per diffondere e divulgare informazioni utili e per incontrare dal vivo e in sicurezza le famiglie del territorio, desiderose di conoscere la scuola Superiore di secondo grado in cui iscrivere i figli e di garantire ai giovani allievi un percorso di studi solido e rigoroso. In questa ultima fase, vogliamo creare un’ulteriore occasione di interazione e di informazione, attraverso due dirette dalla nostra radio web, radio Iperbole, trasmesse online sul canale YouTube del Polo “Fermi”.

Protagonisti della conversazione pubblica ed aperta a tutti saranno i nostri ragazzi, la loro voce, le loro riflessioni, le loro esperienze vissute e raccontate con la lingua spontanea, sincera ed antiretorica che solo i giovani sanno parlare.

Per ascoltare, basta connettersi, cliccando su seguenti link:

Canale YouTube:

▶️ https://m.youtube.com/channel/UC-h8EEw5wNf4SEviZOg7GDw

Radio Iperbole: ▶️http://nr5.newradio.it:8589/stream