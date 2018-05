Le erbe di Roccacasale

Roccacasale, 22 maggio- Un ciclo di incontri su “ Le erbe della natura” promosso dalla Pro-Loco del piccolo centro peligno mira ” a ricreare lentamente- spiegan0 gli organizzatori -un ponte verso la natura e, quindi, verso noi stessi. Una storia di ritorno alla Madre da dove tutto prende forma, una storia da riscrivere partendo dai piccoli gesti quotidiani di consapevolezza ed impegno.Una storia che può far tornare a sorridere e mostrare che uno stile “diverso” è possibile, ogni giorno, in ogni ambito della nostra vita.Lo faremo insieme a Daniela Di Bartolo, raccoglitrice, autoproduttrice e naturalista.

26 maggio 2018, “Le erbe in cucina, dal riconoscimento alla tavola”, come creare un menu completo a base di erbe spontanee. Si pranza con il raccolto 14 luglio 2018, “Belle con le erbe”, tonici ed unguenti che rispettano la tua pelle e donano benefici, come coccolarsi con la natura evitando prodotti di uso comune. 18 agosto 2018,“Economia e igiene della casa con mezzi naturali”, conoscere e capire metodi alternativi utili a igienizzare la propria abitazione attraverso l’uso di prodotti naturali, come crearli ed utilizzarli. 8 settembre 2018, “Cura del sé con i doni della natura”, amare il proprio corpo, coccolarlo, massaggiarlo con l’uso delle erbe.

Gli incontri hanno come base la scuola di Roccacasale (sede Pro Loco Roccacasale) di viale Kennedy. Ci si incontra al mattino alle 10 per conoscerci, uscire qualche ora per la raccolta e rientrare in sede per la lavorazione.Il primo giorno si pranza con il raccolto in linea con la tematica adottata; durante le date successive è consigliabile il pranzo al sacco”.