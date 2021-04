Le encomiabili “green” di Sulmona restituiscono decoro alla piazzetta di via Sardi

– Nessuno se lo aspettava poiché tutti immaginavamo che le “Green” di Sulmona ( nomignolo anglosassone utilizzato per definire le donne ambientali solidali della città di Ovidio) le loro opere di restyling logistico- ambientale lo avrebbero attuato esclusivamente di sabato e non come accaduto ieri di mercoledì.Questa volta ad ammirare dapprima le loro doti rigeneratrici del verde pubblico e rimirarne poi il quadro d’autore che ne è uscito fuori sono stati gli abitanti di Via Sardi.