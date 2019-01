Le elezioni ed il Centro Abruzzo. Che fare ?

Nel dibattito politico ( scarso) che finora ha accompagnato queste elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale nessuno, fra aspiranti Governatori e candidati, ha affrontato,oltre alle banalità di circostanza,la crisi profonda che sta vivendo il nostro territorio spesso dimenticato dalle Istituzioni e dalla politica ma anche da chi aveva, ed ha,il dovere di tutelarlo. Eppure c’è una emergenza di grosse proporzioni che la nuova Assemblea regionale si troverà di fronte assai presto. Come uscirne? Il prof Aldo Ronci che da anni si batte per aprire una “ vera vertenza” sulle priorità da affrontare ripropone la necessità di rilanciare la stretegia delle Aree funzionali, punto di partenza fondamentale ma anche all’interno delle quali Sulmona e l’intero territorio potranno tornare protagoniste nella politica regionale.

Sulmona,17 gennaio-La profonda crisi socio-economica che sta vivendo il territorio peligno e Sulmona impone l’adozione e presto di misure straordinarie da parte di Regione e Governo che non possono essere piu’ rinviate.

Il Territorio Peligno

si sta spopolando e invecchiando, perde imprese, vede diminuire gli occupati e aumentare i disoccupati, tutto ciò a ritmi peggiori di quelli regionali e ancora di più di quelli nazionali,

ha subito spoliazioni attraverso il declassamento e il depotenziamento dell’Ospedale e la minacciata chiusura del Punto Nascita,

viene tagliato fuori dai traffici ferroviari con la bretella di Pratola Peligna,

è stato sottoposto a pesanti tagli nel sistema dei trasporti su gomma,

ha un Tribunale che , prima di essere chiuso, sopravvive con le proroghe,

non è riuscito a farsi riconoscere come Macro Area nell’Ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne,

non è riuscito ad avere il riconoscimento come Area di Crisi Complessa,

ha subito la soppressione dell’Ufficio di Promozione Turistica.

“Il vero sviluppo del Territorio Peligno- ha ripetuto spesso negli ultimi tempi il prof. Aldo Ronci– è avvenuto negli anni sessanta-settanta grazie alla politica industriale messa in atto dalla Cassa del Mezzogiorno tramite la concessione di forti incentivi allo sviluppo industriale che ha attratto numerose fabbriche. Le iniziative imprenditoriali sono state tutte esterne al nostro sistema economico locale ma finiti gli incentivi e iniziata l’era delle delocalizzazioni in paesi in cui il costo del lavoro era minore, le fabbriche si sono trasferite e il sistema è entrato in crisi innescando un lento e inarrestabile spopolamento e un peggioramento della qualità della vita.

Agli inizi degli anni duemila, dichiarata fallita la politica dello sviluppo economico centralizzata a livello nazionale, si è passati alla politica dello sviluppo locale che per l’Abruzzo si è attuato attraverso i Patti Territoriali, e grazie ad essi il Territorio Peligno è stato destinatario di 38 milioni Fondi. L’utilizzazione di tali Fondi, come ha osservato l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL), è stata in sostanza una distribuzione indifferenziata di risorse. Per cui si è, in tal modo, realizzata “una mera iniezione finanziaria” sul territorio e non un progetto per lo sviluppo; iniezione che forse è sicuramente servita ad evitare danni peggiori ma non è servita ad innescare un processo di sviluppo.

Nel 2008 scoppia la crisi mondiale che ha comportato politiche di spending review e che a livello regionale si sono riverberate più pesantemente nelle aree interne e in maniera ancora più accentuata nel Territorio Peligno. In particolare la politica regionale ha considerato questo Territorio marginale e non più parte indispensabile al destino della stessa Regione. Conseguenza: meno servizi e meno risorse per le politiche di sviluppo che hanno peggiorato la crisi che era già presente.

La popolazione nel Territorio Peligno

La popolazione del Territorio Peligno è passata da 52.408 abitanti del 31.12.13 a 50.560 del 31.12.17 subendo una flessione di quasi 2 mila abitanti per l’esattezza 1.848 e si avvia a scendere sotto quota 50.000. Il decremento percentuale è stato del 3,53% mentre quello abruzzese ha registrato l’1,41% e quello italiano lo 0,49%. La flessione del Territorio Peligno è stata pari a 7 volte quella italiana. Se la flessione fosse stata la stessa di quella italiana il Territorio Peligno anziché perdere 1.848 abitanti ne avrebbe persi solo 257.

La popolazione a Sulmona

Il 31.12.13 la popolazione Sulmonese era di 24.969 abitanti mentre al 31.12.17 si è abbassata a 24.173 registrando una flessione di 796 residenti. Nel mese di luglio 2018 Sulmona è scesa per la prima volta dopo parecchi decenni sotto la soglia “psicologica” di 24 mila abitanti, per l’esattezza 23.973, in una città in cui si era arrivati a contarne oltre 26mila. In valori percentuali Sulmona flette del 3,19% contro l’1,41% abruzzese e lo 0,49% del valore medio nazionale che corrisponde a una decrescita pari 6 volte quella italiana.Se la flessione fosse stata la stessa di quella italiana Sulmona anziché perdere 796 abitanti ne avrebbe persi solo 122.

Variazioni della popolazione in Abruzzo nei comuni con più di 15.000 abitanti

Tra il 31.12.13 e il 31.12.17 i comuni con più di 15.000 abitanti che crescono sono Montesilvano (+1.234), Vasto (+615), Francavilla (+361), Avezzano (+286), San Salvo (+246), Città Sant’Angelo (+234), Pineto (+199), Spoltore (+141), Roseto (+121), Silvi (+107), Giulianova (+24). Decrescono Sulmona (-796), Ortona (-578), Lanciano (-441), Martinsicuro (-57). La crescita più elevata, sia in valore assoluto che in valore percentuale, è stata registrata a Montesilvano (+1.234;+2,34%). La flessione più pesante, sia in valore assoluto che in valore percentuale,a Sulmona (-796;-3,19%).

Quale via d’uscita per la difesa e il rilancio del Territorio Peligno?

Bisogna che il Territorio torni ad essere parte importante della politica e delle scelte regionali. Per raggiungere questo obiettivo bisogna che a livello regionale si arrivi ad individuare le Aree Funzionali Urbane (FUA) le quali sono chiamate a svolgere un duplice ruolo:

quello di organizzare un nuovo livello di governo che possa affrontare le esigenze dei sistemi territoriali;

quello di essere destinatari di risorse e provvedimenti con riferimento alla scala intercomunale.