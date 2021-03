Le diverse iniziative della Regione a sostegno del comparto sciistico

Sulmona, 5 marzo-La Giunta regionale abruzzese, nell’ambito del Patto per il Sud – Masterplan Abruzzo, ha approvato, nella serata di ieri, lo schema di appendice alla convenzione originaria tra Regione e Comune di Ovindoli,(Aq) riferita all’intervento di ampliamento degli impianti e delle piste del bacino Ovindoli-Monte Magnola, che vede come soggetto attuatore il Comune di Ovindoli, per un importo di 4 milioni 340 mila euro. Tale appendice è finalizzata alla modifica delle modalità di erogazione delle rate, motivata dalla specificità delle opere (infrastrutture funiviarie) che presentano un elevato contenuto tecnologico con breve durata del cantiere e l’impossibilità di eseguire un numero elevato di Stati di avanzamento dei lavori (SAL).Nell’ambito degli interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale, la Giunta regionale abruzzese ha approvato anche le linee di indirizzo relative ai contributi a fondo perduto in favore di soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti sul territorio regionale al fine di contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’ emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse previste, pari a 2 milioni di euro, trovano capienza in una variazione di bilancio in corso di approvazione in sede di Consiglio regionale. La Giunta, intanto, ha autorizzato la predisposizione e la pubblicazione dell’Avviso relativo a questa misura di sostegno in favore degli impianti sciistici abruzzesi.