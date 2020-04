Le dieci proposte per la città nel manifesto di Ramunno. E tu ?

Sulmona,28 aprile- Il colpo a sorpresa è arrivato nella giornata di oggi dopo che anche noi, attravesro le colonne di questo gionale, avevamo lamentato negli ultimi giorni una scarsa partecipazione e impegno della politica locale ad affrontare le emergenze di questo momento.

Avevamo lamentato la latitanza anche del Consiglio comunale , quindi dei consiglieri, senza distinzione di ruoli e bandiere politiche trincerati nell’inferrenza piu’ irritante,o nell’incapacità, di formulare uno “ straccio di proposta” oltre alle banalità quotidiane di qualcuno tentato di balbettare qualcosa piu’ per apparire e cercare un piìzzico di visibilità che dare un contributo effettivo alla propria città.

Oggi questa convinzione è stata ribaltata . E se le nostre provocazioni volevano essere soprattutto uno stimolo a fare di piu’ e meglio oggi finalmente è arrivata una piccola ma significativa risposta.

Protagonista è stato il Consigliere comunale Andrea Ramunno, uno dei giovani inquilini di Palazzo San Francesco della pattuglia che sostiene il sindaco Anna Maria Casini a lanciare una proposta- manifesto con cui avanza alcune idee ( dieci in tutto) per garantire quella ripartenza alla nostra città che tutti, dopo questa terribile esperienza, ci auguriamo

Dieci punti semplici che attendono proposte e integrazioni per costruire insieme una strategia mirata che ,di riflesso, vuol significare maggiore coesione e soprattutto maggiore solidarietà. E’ il tentativo inoltre per rompere i silenzi e l’indifferenza ma anche l’occasione per rimettersi in moto presto e bene. I punti del manifesto di Ramunno sono:

Sulmona città sicura, trasporto pubblico, suolo pubblico, turismo, attività produttive e commerciali, bilancio, tasse e imposte locali edilizia e Lavori pubblici, Ville, parchi e giardini, piano viabilità e parcheggi

E’ chiaro non è molto e forse non è tutto.Ci saranno ancora centinaia di idee da avanzare ed elaborare. Ma almeno questo giovane Consigliere ci prova e ci mette il cuore per la sua città. Poi si vedrà come fare di piu’ e meglio sperando che anche altri possano fare la stessa cosa. Intanto per ora è giusto stringere la mano a Ramunno e dirgli senza ipocrisie e con un sorriso: bravo Andrea !!