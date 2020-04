Le decisioni della Giunta regionale su “on the job” e ” care – giver”

Sulmona, 1 aprile- Su proposta dell’assessore Piero Fioretti è stato approvato il protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, in continuità con le attività già in corso di svolgimento con i percorsi formativi. La finalità è quella di rafforzare le competenze acquisite da coloro che sono già impegnati nell’attività dell’amministrazione giudiziaria. La Regione, dunque, consolida l’apprendimento “on the job”.

Nel corso della stessa riunione l’Esecutivo ha deciso anche lo scorrimento della graduatoria care – giver per 11 soggetti, già validamente riconosciuti come titolari dei requisiti richiesti per l’assegnazione di contributi per lo svolgimento di cura del familiare-caregiver. Tali sostegni vengono rivolti alle famiglie di minori affetti da malattie rare ed in condizioni di disabilità gravissima. Ciascun destinatario sarà assegnatario della somma di 10mila euro, per complessivi 110mila euro.