Lavoro: Zingaretti, lo creiamo con fatti; Salvini pensa solo a chiacchiere 

Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sostiene che “le parole di Salvini sono una conferma che del funzionamento dello Stato e della democrazia non gliene importa nulla. Pensa solo a se stesso”, scrive su Facebook. “Il lavoro lo creiamo noi con i fatti, non lui coi i picconi. Con l’Europa ora abbiamo davanti grandi opportunita’ di investimento per le infrastrutture e innovazione, sostegno e sviluppo per le imprese”, segnala Zingaretti che puntualizza come la destra di Salvini abbia “fallito: ha indicato come orizzonte un antieuropeismo fuori dalla storia e, di fatto, contro gli interessi degli italiani”.

Per il leader democratico “i problemi non si cavalcano: si risolvono con concrete politiche di sviluppo per creare lavoro fondato sulla sostenibilita’ ambientale e sociale. Insieme alle imprese, al mondo del lavoro, agli amministratori, alla cultura e a una nuova generazione di ragazze e ragazzi, alla forza delle donne”. E poi, “ora tutte e tutti in campo nelle Regionali con i candidati e le candidate per fermare le destre e governare bene”.