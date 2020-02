Lavoro, crescita e aree interne, il Pd con il Sen. Nannicini a Raiano

Raiano, 7 febbraio– Si svolgerà domani, 8 febbraio, dalle ore 10,30 un incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di Raiano sul tema del lavoro e delle aree interne. L’iniziativa è promossa dal locale circolo del PD dopo che nelle scorse settimane gli iscritti si sono riuniti per programmare tutte le iniziative politiche, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, affidando questa fase ad una gestione ampia e collegiale coordinata da Luigi Di Mattia.

All’incontro interverrà il Sen. Tommaso Nannicini, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, economista ed esperto nelle materie del lavoro e dello sviluppo, Augusto Bisegna della FIM Cisl nazionale e Antonello Tangredi FIM-CiSL Provinciale. L’incontro sarà l’occasione per analizzare le misure previste dalla manovra finanziaria 2020 e in particolare gli interventi in favore del lavoro, delle fasce più deboli e delle aree interne: taglio del cuneo fiscale, abolizione del superticket, blocco degli aumenti per i pedaggi autostradali. Saranno presenti anche il segretario regionale Michele Fina e il segretario Provinciale Francesco Piacente.(h.15,30)