Lavori per 18 mln per potenziare l’aeroporto d’Abruzzo

Sulmona, 20 aprile- Allungamento della pista di volo, costruzione del tunnel pedonale dalla stazione ferroviaria allo scalo e miglioramento della viabilità interna all’aereostazione. Sono i principali interventi programmati, e presto appaltati, con cui la Regione Abruzzo punta a modernizzare l’aeroporto d’Abruzzo, per un importo complessivo di 18 milioni 350mila euro, finanziati dal Masterplan.

“Sono investimenti attesi da diversi anni – ha detto il presidente D’Alfonso -. Sono interventi che, con questa legislatura regionale, hanno trovato la copertura finanziaria, la progettualità e ora potranno essere appaltati dalla società Saga. Le novità non terminano qui – rivela D’Alfonso – abbiamo raggiunto un accordo con il Comune di San Giovanni Teatino e la società RFI, che gestisce le infrastrutture ferroviarie, per la realizzazione della nuova stazione della città, e con lo stesso intervento metteremo in sicurezza i sottopassi del territorio comunale: l’importo dell’intervento è di 2 milioni 650 mila euro”. I lavori previsti per l’allungamento della pista saranno appaltati entro il prossimo mese di agosto.

“Ricordo che per il tratto ferroviario Pescara-Interporto (Manoppello Scalo) abbiamo ottenuto ulteriori 115 milioni di euro per il raddoppio della ferrovia; all’orizzonte – osserva ancora D’Alfonso – si intravede una nuova città, che da Pescara si estende fino all’area metropolitana, così come è stato deciso da una consultazione referendaria”, (h. 21,00)