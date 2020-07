Lavori in corso sulla S.R. 437 “dell’Aremogna” e la S.P. 119 “del Sangro”

Sulmona, 23 luglio– Sono quasi terminati i lavori urgenti di risanamento del corpo stradale ammalorato sulla S.R. 437 “dell’Aremogna” che conduce dal centro abitato di Roccaraso , in Via Pedemontana, fino agli impianti di risalita della rinomata località sciistica. Interessato dai lavori in corso anche il tratto, nelle adiacenze del Comune di Castel di Sangro (L’Aquila), che riguarda la Strada Provinciale n. 119 “del Sangro”, ex SS 17, che conduce nella frazione di Roccacinquemiglia e Roccaraso. I lavori sono stati appaltati il 23 giugno scorso dall’impresa CELI Calcestruzzi S.p.a. con sede in Massa D’Albe (L’Aquila) per un importo complessivo pari a € 277.765,77, oltre l’IVA corrente.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che promette ulteriori interventi sulla carrabile che conduce alla località Aremogna in occasione dell’arrivo del giro d’Italia, in programma il prossimo mese di ottobre, proprio ai piedi delle piste di sci dell’Aremogna.(h. 13,00)