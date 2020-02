“L’arte di salvare l’arte”, lunedì’ a Sulmona

Un appuntamento straordinario per la città in programma lunedì pomeriggio a Palazzo San Francesco. Infatti la Sede dell’Archeoclub d’Italia in accordo con il Sindaco della Città, intende rendere omaggio al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale per l’opera svolta, nel suo mezzo secolo di storia, per la salvaguardia delle opere d’arte di Sulmona, Città d’Arte e Cultura, e per l’opera che ancora oggi continua a svolgere per la loro tutela.

Sulmona, 8 febbraio -Lunedì 10 febbraio 2020, alle ore 16.00, nella Sala Consiliare della Città in Palazzo San Francesco, la Sede di Sulmona dell’Archeoclub d’Italia si è fatta promotrice di un momento istituzionale di particolare rilievo dedicato al Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nell’anno delle celebrazioni del 50° anniversario della fondazione. Il titolo dell’evento “L’arte di salvare l’arte” ripropone quello della Mostra del Cinquantenario realizzata a Roma nel Palazzo del Quirinale. L’Archeoclub d’Italia, a livello nazionale, è partner per le celebrazioni dell’importante ricorrenza. È un onore per la nostra Sede, e quindi per la nostra Città, aver avuto la disponibilità a presenziare e a relazionare sulle attività del Comando il Ten. Col. Carmelo Grasso, Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona, con giurisdizione sulle Regioni Marche e Abruzzo.

Il Comando è sicuramente una delle Istituzioni più prestigiose della nostra Repubblica soprattutto in relazione al Patrimonio Artistico e Monumentale italiano. Il Comando fu istituito il 3 maggio 1969: «L’Italia fu la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l’opportunità di adottare varie misure volte a impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. Con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 5 marzo 1992, era formalmente sancita la collocazione del Comando nell’ambito del Dicastero, così come ne venivano formalizzati funzioni e compiti, con la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, oggi Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale alle dipendenze funzionali del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: esso svolge funzioni di polo informativo e di analisi a favore anche delle altre Forze di Polizia.

La “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” gestita dal Comando è la più grande a livello mondiale nello specifico settore e contiene informazioni sui beni da ricercare, di provenienza italiana e estera» (notizie tratte da: www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione).