L’arrivo di un nucleo familiare di orso bruno nel Parco Velino-Sirente.Che fare ?

L’idea di programmare, pianificare e realizzare interventi di medio lungo termione è stata, infatti, ritenuta come l’unica soluzione valida per governare gli eventi ed i processi piuttosto che dare risposte a situazioni di natura emergenziale anche in presenza di adeguata ed immediata risposta operativa.Un principio di precauzione e prevenzione sposata anche dall’Amministrazione Comunale di Raiano e dal Sindaco Marco Moca che, su sollecitazione dell’Associazione, ha inteso adottare un’ordinanza cautelativa in vista del possibile transito di esemplari di orso bruno marsicano.

Un attività, quindi, a 360° che va il paio con l’elaborazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela dell’orso marsicano nella Riserva “Lago di San Domenico e Lago Pio” a Villalago nel quadro delle misure finanziate dalla Regione Abruzzo in attuazione della L.R.n.15/2016.Azioni che, nelle prossime settimane, verranno portate a compimento come da programma e che implementeranno con efficacia le misure già attuate nelle precedenti annualità.

Concertazione, condivisione, rispetto delle regole, efficacia degli interventi e competenza :sono questi gli ingredienti che Ambiente e/è Vita utilizza quali parametri di riferimento per dare corso ad una gestione co-responsabile e di sostenibilità di prossimità per salvaguardare una specie che , come spesso si dimentica , è patrimonio dell’Umanità ed , quanto tale, bene comune senza sigle ed etichette.

