L’area morta della Snam attende gli alberi di ” Italia Viva”

Sulmona,4 marzo– Non possiamo che essere lieti per la decisione, annunciata dai coordinatori provinciali di Italia Viva, d i piantare un albero per ogni iscritto. E dal momento che si comincerà da Sulmona, perché non piantare i primi alberi nell’area di Case Pente?

Lì troveranno il luogo ideale : una grande area di dodici ettari completamente spoglia, dove è stata fatta “tabula rasa” di tutti gli alberi da frutta preesistenti, per fare spazio alla centrale di compressione della Snam. Il terreno è stato preparato dal loro segretario Matteo Renzi quando era Presidente del Consiglio.

Anche se l’autorizzazione della centrale è un regalo del governo Gentiloni, la maggior parte del merito della desertificazione di Case Pente va a Renzi: è’ sotto il suo governo che l’iter autorizzativo della centrale ha superato tutti gli ostacoli, grazie anche all’encomiabile zelo del sottosegretario Claudio De Vincenti che non si è risparmiato nel difendere i desiderata della Snam.

Ma siccome c’era il rischio che il progetto tanto caro alla multinazionale del gas non superasse l’opposizione delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, Renzi ha pensato bene di inventare lo “Sblocca Italia” ricorrendo- spiega una nota del Coordinamento No Hub del gas- come numerose altre volte, al voto blindato per farlo approvare; una legge che più che sbloccare l’Italia ha sbloccato una serie di progetti inutili e dannosi per l’ambiente. Si, proprio quell’ambiente che oggi Italia Viva dice di avere tanto a cuore.

Siccome però neanche lo “Sblocca Italia” gli è sembrato sufficiente, Renzi ha provato a limitare le autonomie locali e regionali e gli spazi di democrazia, tirando fuori dal cilindro il referendum costituzionale con cui, tra l’altro, avrebbe privato le Regioni del diritto di legiferare in materia di energia. In questo modo avrebbe avuto il potere assoluto, togliendo voce ai cittadini e ai loro rappresentanti istituzionalidemocraticamente eletti. Ma gli è andata male e così oltre al referendum ha perso anche il governo.

Ah, dimenticavamo : se andate a Case Pente e lungo la strada incontrate qualcuno delle forze dell’ordine, non dite che state andando a piantare alberi nel sito della Snam, ma dite che li mettete in un terreno lì vicino, così potrete procedere tranquilli!