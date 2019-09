L’Aquila: ” vertenza psichiatria”, per Nardella (Uil) a breve lavori per reparto pro polizia penitenziaria

Sulmona, 12 settembre- Seppur proveniente da indiscrezioni ci è giunta la notizia che la UIL si aspettava: inizieranno presto i lavori per l’implementazione di un presidio nel reparto presso il quale vengono ricoverati detenuti ristretti presso la REMS di Barete riservato alla Polizia penitenziaria più sicuro e confortevole.Lo comunicano il Componente il Comitato di Gestione Nazionale UIL PA Polizia Penitenziaria e componente della segreteria confederale CST UIL Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella e il segretario Provinciale dell’Aquila UIL FPL Antonio Ginnetti-

“Non è dato sapere che tipo di progetto è stato disegnato per lo scopo- aggiungono i due sindacalisti- ma la notizia, qualora confermata, sarebbe dalla Uil accolta con estremo favore e soddisfazione.Da tempo ne denunciavamo l’inadeguatezza del posto assegnato ai poliziotti penitenziari in termini di sicurezza e salubritàtanto da arrivare a scrivere finanche a “scomodare” il Prefetto dell’Aquila.Non risulterebbero quindi passate inosservate le numerose doglianze mosse nei confronti sia dell’ASL1 L’Aquila-Avezzano- Sulmona che dell’Amministrazione Penitenziaria alle quali si è contestata la totale mancanza di rispetto della normativa in materia di fumo e quindi di considerazione nei confronti degli operatori di Polizia Penitenziaria dell’Aquila, di Sulmona e di Avezzano che prestano il loro servizio all’interno della Unità Operativa di Psichiatria dell’Ospedale Civile dell’Aquila.