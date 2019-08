L’Aquila: verso la 725^ Perdonanza Celestiniana

L’Aquila, 10 agosto– La 725^ Perdonanza Celestiniana, dal 23 al 29 agosto a L’Aquila, è ricca di eventi e grandi nomi dello spettacolo.Giorni aquilani importanti che riversano su chi lo sa cogliere il messaggio universale del Perdono. – La, dal 23 al 29 agosto a, è ricca di eventi e grandi nomi dello spettacolo.Giorni aquilani importanti che riversano su chi lo sa cogliere il messaggio universale del Perdono.

Poi l’apertura della Porta Santa di Collemaggio per il più antico Giubileo della cristianità, donato al mondo da papa Celestino V il giorno della sua incoronazione, avvenuta all’Aquila il 29 agosto 1294.

Il Gruppo vocale e strumentale del Concentus SERAFINO AQUILANO, sotto la direzione del M° Manlio Fabrizi, è pronto per la terza edizione del Concerto scenico ‘‘Gocce di Perdono uniscono i Popoli”. Voci recitanti, strumentisti e coro armonicamente fusi nel lasciare che parole e musica – che vengono da lontano come luogo e tempo – si ritrovino ad esprimere la bellezza della Via Spirituale.

D’altro canto, oltre i soliti stereotipi con cui viene rappresentato Pietro del Morrone, il suo più grande insegnamento è proprio questo. Vivere la vita con umile onestà e rispetto. E il Perdono in punta di cuore. Musiche originali di Manlio Fabrizi. Appuntamento quindi a L’Aquila, sabato 24agosto, ore 18.30, presso la Basilica di S. Giuseppe Artigiano in Via Sassa.

Il giorno seguente, sempre a L’Aquila, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Castello, alle ore 18:30, ci sarà la proiezione della docu fiction ”NOLITE TIMERE – L’insegnamento di papa Celestino V” con Lino Capolicchio, regia di Giuseppe Tandoi. I punti salienti della Vita e le testimonianze di chi ha raccontato, al processo di canonizzazione, i miracoli avuti per intercessione di Pietro Celestino appagano la ricerca e accendono il desiderio di saperne di più.

