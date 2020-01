L’Aquila, un successo la collettiva organizzata dalla “Bottega di Artemisia”

L’Aquila,10 gennaio– Ancora per pochi giorni è possibile visitare la mostra di pittura allestita in una favolosa location nel centro storico dell’Aquila, che si affaccia su Piazza del Duomo, appena restaurata dopo il terremoto del 2009, e riconsegnata ai proprietari Rinaldo Pezzoli e Angela Giliberti che hanno voluto metterla a disposizione di quanti volessero usufruirne per attività culturali, sostenuti dalla profonda convinzione che anche con queste iniziative artistiche e culturali si può favorire la Rinascita della Città.

La collettiva di pittura presenta le opere di tredici artisti tutti con una comune passione per l’arte e che hanno voluto formare un gruppo “La Bottega di Artemisia”, un laboratorio artistico dove ogni opera pittorica nasce a seguito di un progetto e di un percorso di studio.

La mostra ha già avuto un grande successo di pubblico accogliendo ogni giorno centinaia di visitatori che hanno potuto apprezzare le pitture esposte ed i bellissimi locali che le accolgono. Le opere presentate sono di Paola Carfagnini, Laura Carrozzi, Emilia Castellucci, Antonella Di Fabio, Jocelyne Feron, Angela Giliberti, Mirella Liberatore, Valter Mattei, Paolo Muzi, Lucia Pace, Francesca Ricciardi, Maria Cristina Scarsella e Giuliana Spagnoli.

Ogni artista presenta opere originali e copie di autori delle varie correnti artistiche, soprattutto gli impressionisti come Monet, Renoir, Van Gogh, ma anche Caravaggio e Tamara Lempicka.

La collettiva di pittura potrà ancora essere visitata fino a domenica 12 gennaio dalle 16,30 alle 20,30 in Casa Pezzoli, in Via 3 Marie, 20 – L’Aquila.

Maria Teresa Liberatore