“L’Aquila rinasce” spettacolo Perdonanza

Sulmona, 25 agosto– Grande successo all’Aquila per l’avvio della 725^ edizione della Perdonanza Celestiniana nel suggestivo scenario della basilica di Santa Maria di Collemaggio dove è stato allestito il Teatro del Perdono ed il grande concerto-evento con artisti di prestigio internazionale.

Nonostante l’incertezza dovuta alle pessime condizioni meteorologiche, che hanno allentato la morsa appena un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie all’impegno degli organizzatori e del direttore artistico, il Maestro Leonardo De Amicis.

Quest’anno ricorre il decimo anniversario del terremoto del 2009 che ha distrutto la città non solo nella sua meravigliosa architettura ma anche nella sua anima, lasciando una ferita profonda nella sua comunità. Lo spettacolo del decennale è stato dedicato alla rinascita della città e del territorio. I brani scelti dal Maestro De Amicis avevano tutti un filo conduttore in armonia con il tema dell’evento: “L’Aquila rinasce”.

Il pubblico è stato travolto da un susseguirsi di racconti, musica, immagini ed emozioni grazie alla presenza sul palco di personaggi straordinari ad incominciare dalle voci narranti di Giancarlo Giannini, Franco Nero e del premio Oscar Vanessa Redgrave che hanno interpretato in modo sublime dei brani molto intensi e che hanno saputo raggiungere l’anima degli spettatori.

A fare da colonna sonora l’Orchestra Nazionale dei Conservatori d’Italia, costituita da 75 giovani musicisti i migliori studenti di tutta Italia, tra cui i ragazzi del Conservatorio dell’Aquila ed il coro scelto tra le illustri compagini locali, tutti diretti dal maestro Leonardo De Amicis.

Alla conduttrice Lorena Bianchetti il compito di introdurre i grandi nomi presenti in cartellone.

Tutti i brani interpretati erano legati al tema della rinascita. Paolo Vallesi con “La forza della vita”, il tenore Piero Mazzocchetti con la soprano Vittoriana De Amicis con “Il canto della terra”, Simona Molinari con “Over the raindow” , il sax di Stefano Di Battista con brani di Ennio Morricone, che ha voluto inviare un video con i suoi speciali saluti per L’Aquila, e poi una grandissima Amy Stewart con “Bridge over trouble water” e poi, in duetto con Morandi, con “Grazie perchè”.

Lunghi ed intensi applausi hanno accolto Gianni Morandi che ha saputo dominare e trascinare il pubblico con tutta la sua bravura, la sua voce ed alcune delle sue canzoni più note tra cui “Un mondo d’amore”, “Uno su mille”, “grazie perché” ,“C’era un ragazzo”, “Si può dare di più”.

Il cantante bolognese ancora una volta ha dimostrato non soltanto le sue grandi capacità canore ma il calore con cui sa conquistare da sempre un pubblico vastissimo ed eterogeneo.

Tutti gli artisti insieme sul palco hanno infine potuto raccogliere gli applausi calorosissimi di un pubblico che ha voluto, nonostante la pioggia, ringraziarli per il grande amore che, tanto generosamente, hanno saputo dimostrare per la nostra città.

_____

Nel 1294 papa Celestino V, la sera della sua incoronazione, concesse con una Bolla, l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli, anche ai poveri e ai diseredati, che fra il 28 e il 29 agosto fossero entrati, sinceramente confessati e pentiti nella basilica di Collemaggio, dove lui stesso era stato nominato Papa.

Fino ad allora l’indulgenza era un privilegio riservato solo a chi fosse in grado di “lucrarla” Da allora, il rito della Perdonanza Celestiniana si ripete ogni anno. Quest’anno, però, le celebrazioni hanno un respiro più ampio e lo sguardo rivolto al futuro. Gli eventi organizzati sono strettamente legati non solamente al ricordo ma soprattutto alla speranza e alla rinascita della città. L’Aquila, la terra, le radici, la Rinascita, filo conduttore e titolo della serata inaugurale dopo la tradizionale cerimonia dell’accensione del tripode. Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha voluto ricordare che “le case e i luoghi non hanno solo un valore economico, e la riscoperta dei luoghi e delle tradizioni è parte integrante della ricostruzione di una comunità”.

Maria Teresea Liberatore