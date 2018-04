 L’Aquila, questa notte la fiaccolata in ricordo delle 309 vittime del sisma

L’Aquila, 5 aprile– “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non

esistiamo”. Con questa frase dello scrittore Josè Saramago, il Comune dell’Aquila intende ricordare, come ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi nel corso della presentazione delle diverse iniziative che partiranno questa notte per concludersi nella giornata di sabato, il nono anniversario del sisma.

Questa notte, dalle ore 22,30, si rinnoverà la fiaccolata in ricordo delle 309 vittime, che partirà da Via XX Settembre in prossimità del Palazzo di Giustizia farà una sosta presso la ex Casa dello Studente, per arrivare quest’anno alla Villa Comunale, dove avverrà la lettura dei 309 nomi.

Una delegazione dei Comitati dei parenti delle vittime deporrà poi una corona di fiori a Piazzale Paoli. Seguirà la Messa presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, presieduta da Mons. Petrocchi, Arcivescovo Metropolita

dell’Aquila e la veglia di preghiera aspettando le 3.32, quando i rintocchi della campana della Chiesa di Santa Maria del Suffragio ricorderanno le vittime del sisma.

( nella foto: la fiaccolata del 2015)