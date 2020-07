L’Aquila, ok Consiglio provinciale per “Euroservizi.prov.aq s.p.a.”

L’Aquila, 21 luglio- Il Consiglio provinciale dell’Aquiula, nel corso della riunione di questa mattina ha approvato all’unanimità la delibera di mandato per il perfezionamento degli atti di indirizzo per il passaggio della società in house di “Euroservizi.prov.aq s.p.a.” a transitare nella società in house della Regione Abruzzo “Abruzzo Engineering s.p.a.”.

Il Presidente, della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha ripercorso il lungo iter che ha impegnato la Provincia nella salvaguardia dei posti di lavoro, dipendenti che oggi hanno la certezza di proseguire il rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 della Legge Regionale n. 14 del 16 giugno 2020. Approvato all’unanimità l’atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 02.20.2018 per l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza e committenza ausiliare, al comune di Castel di Sangro, per l’attuazione dell’intervento di “adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio sede del liceo scientifico “T. Patini di Castel di Sangro”.