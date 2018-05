L’Aquila: espulsi due marocchini per motivi di Ordine Pubblico e Sicurezza dello Stato

L’Aquila, 3 mag.- Su disposizione del Prefetto dell’Aquila, Giuseppe Linardi, nella giornata di ieri due persone di nazionalità marocchina N.H., un 51enne e suo figlio N.A., 27 anni, residenti a L’Aquila fraz. San Gregorio, con piccoli precedenti per diffamazione e possesso di sostanza stupefacente, sono stati espulsi “per motivi di sicurezza e ordine pubblico”. Un’accurata attività investigativa condotta dalla Digos , diretta dal Vice Questore dott. Antonio Bocelli, ha consentito di evidenziare una copiosa quantità di indicatori di radicalizzazione religiosa in atto, tendenti verso derive di natura jihadista, sebbene, allo stato, non manifesta contatti diretti con sodalizi terroristici di matrice islamica, pur evidenziando la chiara pericolosità sociale dei due cittadini marocchini e l’allarme sociale dagli stessi creato. Rivenuti nei loro pc numerosi video marcatamente anti occidentali e di natura “complottista” in relazione all’attentato alle Torri Gemelle. Entrambi i cittadini, negli ultimi anni, erano stati allontanati dai centri culturali islamici di Avezzano e L’Aquila, per la loro condotta estremamente radicale, sfociata anche in aggressioni fisiche.(h. 18,00)