L’Aquila dichiarata città europea dello sport 2022

L’Aquila, 13 ottobre-“La città dell’Aquila è stata dichiarata città europea dello sport 2022”. Ad annunciarlo questa mattina sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo sport, Vittorio Fabrizi, che hanno ricevuto la comunicazione ufficiale da Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di Aces Europe, l’associazione che conferisce il riconoscimento.“È un motivo di grande soddisfazione per la nostra città che vede riconosciuta la sua importante tradizione sportiva e gli sforzi che questa amministrazione sta portando avanti per potenziare e valorizzare l’impiantistica sull’intero territorio comunale. – spiegano Biondi e Fabrizi – La scorsa settimana la delegazione della commissione esaminatrice ha potuto visionare ciò che è stato fatto e le opere che sono tutt’ora in corso di realizzazione per garantire ad atleti, giovani e appassionati strutture moderne, sicure e tecnologicamente all’avanguardia”.“Il nostro ringraziamento va all’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, che ha supportato il nostro percorso, e a quanti, in silenzio e con grande spirito di abnegazione, hanno lavorato incessantemente per cogliere questo prestigioso obiettivo”.(h.10,00)