L’Aquila: controlli, 1280 identificazioni e 12 multe per violazioni norme Anti-Covid

L’Aquila, 31 ottobre. – L’intensa attività di controllo, effettuata nell’ultima settimana dagli agenti della Polizia di Stato della città de L’Aquila, ha portato all’identificazione di 1.280 persone e a elevare 338 contravvenzioni al Codice della Strada e a 12 contravvenzioni per violazioni della normativa Covid 19. Sono stati controllati, altresì, 895 veicoli nonché 85 esercizi commerciali. Notevole è stato l’impiego degli operatori di polizia nei citati servizi, richiedendo l’azione di Reparti Specializzati quali, Squadra Mobile, ufficio Immigrazione, Reparto Prevenzione Crimine ”Abruzzo e Molise” e Cinofili, nonché dei Commissariati di Avezzano e Sulmona che hanno sequestrato della droga e denunciato un 19enne italiano. Da un bilancio dell’attività svolta emerge che, in linea di massima, i cittadini e i gestori dei locali mostrano responsabilità, collaborando con gli agenti per consentire lo svolgimento delle attività ricreative in piena sicurezza.(h.8,30)

