L’Aquila: cerimonia di saluto agli alpini in rientro dalla Lettonia.

L’Aquila 14 giugno Si è svolta in mattinata in Piazza del Duomo, alla presenza di numerose Autorità Civili, Militari, Religiose, di cittadini e di alpini in congedo, la cerimonia di saluto al personale del nono reggimento della Brigata Alpina Taurinense in rientro dalla Lettonia.

Dopo un intenso periodo di sei mesi, si è conclusa l’attività del reparto impegnato nella NATO enhanced Forward Presence (eFP) Latvia, durante la quale il 9° reggimento alpini ha partecipato alle attività operative e addestrative gestite e guidate dal Battle Group “Latvia”, unità a guida canadese e composta da truppe provenienti da Albania, Canada, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna, sotto l’egida della NATO.

L’enhanced Forward Presencesi inquadra in un generale potenziamento della presenza di Forze NATO sul territorio europeo tanto sul confine orientale quanto sul Mar Mediterraneo. L’eFP è una misura di natura difensiva, proporzionata e pienamente in linea con l’impegno internazionale della NATO, che intende rafforzare il principio di deterrenza dell’Alleanza e rappresenta un chiaro esempio della determinazione nell’assolvere la missione primaria di sicurezza collettiva dell’integrità territoriale euro-atlantica contro ogni possibile aggressione e minaccia, nonché di riaffermazione della coesione e della solidarietà tra i Paesi membri.(h. 13,15)