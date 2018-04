L’Aquila: alla scoperta del mondo dei social network e delle loro insidie.

“La crisi esiste solo per chi non ha competenze” questo il motto dell’esperto toscano che ha incantato la platea aquilana nell’Aula Magna del Cotugno che lo attendeva al termine della giornata per il firmacopie del suo libro ‘La conversione, questa sconosciuta – Vendere al tempo dei Social Network’ in cui Macchi spiega appunto che i social, se utilizzati in maniera consapevole, sono una risorsa molto preziosa. Facebook darà una grande mano a superare la crisi di questi anni, che ricorda tanto quella del 1929. La ripresa economica è in corso e le nuove tecnologie saranno le protagoniste. Analizziamo i 20 uomini più ricchi al mondo, fino a pochi anni fa erano imprenditori, oggi sono Start up innovative.” (h. 14,00)