L’appello delle Associazioni culturali in difesa dell’Apc di Sulmona

Sulmona, 5 dicembre-Si moltiplicano con il passare dei giorni le iniziative a Sulmona in difesa dell’Agenzia di Promozione Culturale che rischia di essere accorpata a quella di Avezzano sminuendone il ruolo e la funzione “ma sopratutto- come ha scritto qualcuno proprio oggi- per non ridurre un’offerta di servizi ai cittadini di questo territorio che vedrebbero in qualche modo ridursi gli stessi diritti che vantano nelle altre realtà “. Nelle ultime ore è arrivato il manifesto- appello di molte associazioni culturali sulmonesi che nel manifestare preoccupazione per il progetto della Regione Abruzzo sollecitano la stessa, unitamente a tutti i rappresentanti istituzionali e alle forze politiche, ad attivare ogni sforzo perchè venga riaperta al piu’ presto la sede dell’Agenzia di Promozione culturale di Piazza Venezuela. Ecco il manifesto

Le associazioni culturali Università Sulmonese della Libera Età, Accademia degli Agghiacciati, Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense, Archeoclub sezione di Sulmona, PON Alumni (ex studenti del Liceo “Ovidio”), Sulmonacinema, Circolo Collezionismo e “Panfilo Serafini”

nel manifestare

perplessità e profonda preoccupazione per il paventato progetto della Regione Abruzzo teso ad accorpare l’Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona a quella di Avezzano, un atto che priverebbe la Città di Sulmona ed il suo vasto comprensorio di una struttura culturale e di un servizio sociale di fondamentale rilevanza per le comunità peligne,

esprimono

la loro energica e corale contrarietà ad una simile decisione, l’ennesima e ingiustificata spoliazione in danno di una città e di un territorio sempre più abbandonati, marginali e già seriamente penalizzati dalla chiusura ormai decennale (aprile 2009) della Biblioteca Civica.

Nel rimarcare,

inoltre, che l’accorpamento dell’APC di Sulmona e di Avezzano potrebbe costituire un colpo ferale per la collettività peligna e per una città che, pur vantando antichissime e floride tradizioni culturali, rischia di perdere anche l’unica biblioteca aperta e attiva, con gravissime ripercussioni per l’intera collettività,

sollecitano

tutti i rappresentanti istituzionali e le forze politiche del territorio ad intraprendere con la Regione Abruzzo ogni possibile iniziativa mirata non soltanto a scongiurare un tale immotivato disegno, per quanto a ricercare le risorse finanziare e a concordare tempi, modalità e procedure per la riapertura della sede di Sulmona dell’Agenzia di Promozione Culturale di piazza Venezuela.

(h. 17,00)

( foto Andrea Pantaleo)