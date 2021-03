Landini: la sinistra torni a rappresentare il lavoro “Zingaretti mi ha colpito”

“La sinistra torni a rappresentare il lavoro”. A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in una intervista al quotidiano La Repubblica. “Sa cos’è che mi ha colpito in questi ultimi giorni? La frase del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella quale dice di vergognarsi del suo partito perché invece di discutere dei problemi del Paese, si occupa di poltrone e di incarichi. Si capisce davvero come sia urgente un processo di rigenerazione e ricostruzione della politica, non solo della sinistra politica”, aggiunge il leader sindacale. “E oggi più che mai, per la grave crisi che viviamo, è necessario – spiega Landini a Repubblica – ricostruire i legami con il mondo del lavoro in tutte le sue vecchie e nuove articolazioni” mentre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiede un confronto vero su tutti i temi del Recovery Plan, con l’obiettivo di fare diverse intese. E in vista del prossimo Decreto sostegno avverte: “Sarebbe inaccettabile, in qualunque forma, un nuovo condono fiscale, rappresenterebbe uno schiaffo a tutti coloro che pagano regolarmente le tasse”. Sulla crisi della politica, e in particolare della sinistra, Landini ha le idee chiare: “Sicuramente c’è una questione che riguarda specificatamente la sinistra. Nei sondaggi sulle intenzioni di voto cresce sempre più la quota di coloro che dichiarano che non andranno a votare. La crisi della rappresentanza politica è sotto gli occhi di tutti.