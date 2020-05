Landini: bene Dl Rilancio. Ora puntare a grandi riforme

Sulmona, 15 maggio– In un’intervista rilasciata oggi al quotidiano la Stampa Maurizio Landini Segretario Generale della Cgil parlando del significato del Decreto Rilancio afferma che “Non era mai successo nella storia di questo Paese di poter contare su così tanto. Ora è importante che i fondi vengano usati al meglio, possibilmente in tempi rapidi. In questi due mesi non è sempre accaduto” Dopo aver espresso un giudizio positivo sul provvedimento Landini aggiunge .”Questo pacchetto adesso va bene – spiega -, ma se non mettiamo in campo strategie e riforme di lungo periodo rischiamo di ritrovarci punto e daccapo in estate. La mia proposta è questa: il Patto di Stabilità è sospeso, l’ombrello della Banca centrale europea è aperto, abbiamo a disposizione risorse senza precedenti. Perché non approfittare dell’occasione per progettare il nostro futuro? Cito solo alcuni grandi assi, sui quali andrebbe ridisegnato il sistema-Paese: infrastrutture, reti, mobilità, trasporti. Abbiamo bisogno di piani strategici che modernizzino l’Italia, che la rendano più giusta, più efficiente, più verde. Questa è la grande occasione da sfruttare”.(h.7,30)