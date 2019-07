Landini a Chieti per i 100 anni della Cgil

Sulmona, 4 luglio- l segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Chieti per l’evento finale delle celebrazioni per il centenario della Cgil di Chieti. L’appuntamento con la tavola rotonda dal titolo ‘Memoria del passato, azioni nel futuro – Storia, prospettive del Lavoro e ruolo del Sindacato confederale nell’era della digitalizzazione” è per sabato 6 luglio, alle ore 10.00, nella sala convegni della Camera di Commercio Chieti Pescara (area ex Foro Boario.Ai lavori, oltre a Landini, interverranno lo storico Adolfo Pepe, della Fondazione Di Vittorio, monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, l’economista Luciano D’Amico e il managing director di Honda Italia, Marcello Vinciguerra. Il dibattito sarà introdotto dal segretario generale della Cgil di Chieti, Germano Di Laudo; parteciperà anche il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri. I lavori saranno coordinati da Paolo Griseri, giornalista de la Repubblica. (h. 14,00)