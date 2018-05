Lancia la figlia da un viadotto dell’A14 e minaccia di suicidarsi

Francavilla, 20 maggio- Ancora senza soluzione la tragedia che si sta consumando sull’A14 sulla Fondovalle in prossimità di Torrevecchia Teatina (Chieti) in direzione sud dove un uomo si è fermato con l’auto ed ha lanciato da un’altezza di circa 40 metri una bambina dell’età presumibile di 12-13 anni. L’uomo ha poi scavalcato la rete di protezione restando attaccato alla recinzione minacciando di suicidarsi se qualcuno si avvicina alla piccola. Sul posto polizia e carabinieri che cercano di convincerlo a farlo desistere. Sarebbero giunti anche dei parenti fra cui la madre e una sorella. Poco fa si è appreso, ma la notizia non è stata ancora confermata, che presso l’Ospedale di Chieti nel pomeriggio è morta per le gravi ferite riportate una donna che questa mattina sarebbe caduta dal quarto piano di un Palazzo di Chieti. La donna dovrebbe essere la convivente dell’uomo e non si esclude che il gesto possa essere collegato a questa tragedia. Sul posto ci sono carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 118, il medico legale ed il sostituto procuratore della Procura di Chieti, Lucia Campo. ( h. 18,00)

(ultima ora)- L’uomo si è buttato giù ed è morto. La bambina è morta sul colpo

Francavilla 20 maggio– Alla fine la tragedia si è consumata in tutta la sua interezza e così come tutti temevano. Si è suicidato l’uomo che da oggi pomeriggio minacciava di gettarsi giù da un viadotto della A14, a Francavilla al Mare. In precedenza aveva lanciato dallo stesso viadotto una bambina, che secondo quanto accertato dai soccorritori è morta sul colpo. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, che hanno provato a convincere l’uomo a non gettarsi nel vuoto, la vicenda è legata a un’altra tragedia avvenuta stamani a Chieti, dove la compagna del suicida era morta per le ferite riportate in seguito a una caduta dal quarto piano. Non è ancora chiaro se l’uomo sia responsabile anche della morte della compagna.(h. 20,00)

