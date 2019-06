 L’altra faccia(brutta) della città

Sulmona, 6 giugno- Lo stato di addandono della città in alcune zone è divenuto irritante. Oltre alla sporcizia ( ma quando vuole adeguarsi il comune alle norme già in vigore in molte città per tutelare l’igiene pubblica dalle sporcizie prodotte dai cani? Mancano idee o si finge di non guardare per non toccare i livelli di cattiva educazione civica dei proprietari di questi animali?). Altro aspetto irritante è quello legato alla vegetazione che in alcune zone e in alcune strade ha invaso i marciapiedi La condizione determina un forte imbarazzo e, molto probabilmente, anche una lesione d’immagine per la città di Sulmona. Lungo Viale Mazzini, nei pressi della fontanella pubblica, nonchè nel piazzale antistante l’ospedale civile della città, la vegetazione ha invaso i marciapiedi, costringendo i passanti a dover scendere, per proseguire il loro cammino. Stessa realtà si ha in piazza Capograssi, nei pressi della fontanella pubblica, nella quale si ha la medesima realtà.

Amministrare crediamo significhi porre attenzione anche a rendere la città presentabile, soprattutto agli occhi dei turisti che giungono a Sulmona, per ammirarne le bellezze storico artistiche. Anche la villa comunale vede i giardini con la vegetazione che ormai è cresciuta a dismisura. La città si accinge a vivere gli eventi estivi ad iniziare dalle rievocazioni storiche della giostra cavalleresca di Sulmona e d’Europa; in città come sempre giungeranno le delegazioni e molti turisti. L’immagine di Sulmona potrebbe essere lesa e non sarebbe un biglietto di presentazione positivo far vedere un tal degrado del bene pubblico, che è di tutti. Noi giriamo la segnalazione al Comune nella speranza che qualcuno si attivi al piu’ presto evitando di rinviare ogni decisione ad un futuro prossimo che sicuramente non arriverà mai.

( a.p.)