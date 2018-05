L’altra faccia della città

Sulmona, 14 maggio- Egregio Direttore sento il dovere in qualità di cittadino di segnalare altro episodio, altra vicenda che non fa onore alla millenaria città di Sulmona, e che riguarda una delle peschiere della villa Comunale cittadina la quale versa in condizioni a dir poco fatiscenti. L’acqua è fuoriuscita dalla peschiera, invadendo la zona circostante destinata alle panchine in pietra che costeggiano la peschiera medesima, impedendo ai cittadini di potervi accedere e di sedersi. Realtà a di poco imbarazzante per una città che si fregia d’essere d’arte e di cultura, per una città che ha l’ambizioso traguardo di essere e diventare una città turistica. Non è assolutamente un ottimo biglietto di presentazione vedere una peschiera pubblica in tali condizioni, per non parlare poi dell’erba non tagliata, non curata, la quale è cresciuta a dismisura contornando in maniera ancor più fatiscente la zona della peschiera allagata.

Segnalare tale realtà agli organi competenti non vuole avere alcuna finalità di polemiche, né tanto meno denigrazioni, ma un minimo di buon senso, di amministrazione della res pubblica con un minimo di attenzione e responsabilità, non farebbe male. Sulmona ha un passato non credo meriti tal degrado ed abbandono. La peschiera della Villa Comunale è in un degrado noto ad ogni cittadino che transita da quelle parti. Una città con il bene pubblico in buone condizioni, privo di degrado ed abbandono, credo sia un valido biglietto di presentazione per chiunque giunga in città e per tutti i cittadini Sulmonesi. Auspico che nell’immediatezza si provveda a far tornare la peschiera e l’ambiente attorno ad essa in condizioni per lo meno accettabili. dott Andrea Pantaleo