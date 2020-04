L’altra città invisibile

Sulmona, 19 aprile– Ci sono alcuni segnali che in queste settimane sono venuti alla luce e che, speriamo, possano aiutare a far aprire gli occhi ai sulmonesi perché si rendano conto che questo modo di fare della politica regionale non va bene alla nostra citta, non piace ed è irritante Con molta franchezza dobbiamo ammettere anche che la politica locale, con qualche piccola eccezione, oramai appare sempre piu’ inadeguata e che Sulmona merita molto di piu’ e di meglio.

Già proprio così perché sia nelle istituzioni, sia nei partiti e movimenti politici non si è ancora percepito bene che l’emergenza di queste settimane impone regole e comportamenti nuovi, adeguati, tempestivi, solidali. Non c’è piu’ tempo ( e spazio) per questo modo di fare, silenzioso, servile e con poca passione che non piace onestamente non nemmeno alla nostra gente

E se pensiamo che il Consiglio comunale fantasma della città nell’ultimo anno ha consumato piu’ tempo a litigare che ad amministrare,a raccogliere firme per mandare a casa il sindaco Casini tentando di affidare magari la città ad un commissario prefettizio ( quasi sempre aquilano); a sognare nuove elezioni senza mai avanzare uno straccio di proposta su come costruire una solidarietà forte con il territorio; su come costruire un confronto serio con la Regione ed il Governo centrale; su come organizzarsi in casi di emergenza come quello che stiamo vivendo con le giuste strategie si capisce bene che a Palazzo San Francesco degli attuali inquilini, vecchi e nuovi, giovani e anziani, la città non sa piu’ che farsene se non si arriva presto una profonda riflessione deve spingere a cambiare passo

Questa storia in piena emergenza Covid sul mancato accordo da parte della Asl1 per l’utilizzo di “Villa Gioia” è l’ultimo atto consumato ai danni della nostra città e dell’intero territorio. Il sindaco Casini ha alzato ancora una volta la voce ed ha definito questo comportamento un nuovo schiaffo alla nostra città Anche la Consigliera regionale Marianna Scoccia questa volta si è ribellata, ed ha fatto bene, per difendere le ragioni del territorio. E gli altri quelli che straparlano sempre e non agiscono mai dove sono finiti? E siccome già qualche giorno prima mentre lo stesso sindaco di Sulmona, una delle città piu’ importanti d’Abruzzo non un borgo qualsiasi, mentre richiamava l’attenzione sulla storia della clinica San Raffaele il Governatore aveva liquidato la vicenda, in maniera anomala nel corso di una conferenza stampa a Pescara, definendo le preoccupazioni del sindaco di Sulmona frutto di “ una visione localistica” allora qualcosa non quadra piu’.

Ecco perché riteniamo che sia compito della politica arrivare in soccorso del sindaco della città che in questo momento, piaccia o meno ai fenomeni di casa nostra, rappresenta un riferimento istituzionale preciso. Quanti hanno avuto il coraggio di prendere una posizione netta ( oltre i soliti bla,bla,bla..) su scelte e comportamenti che interessano l’intera comunità assunti a livello provinciale o regionale? Per la verità pochissimi. Non hanno percepito il senso dell’accaduto o non hanno avuto coraggio di schierarsi dalla parte della città?

E mentre la politica locale ma anche provinciale, regionale e nazionale sonnecchia un bel segnale arriva dal Movimento “ Patto per Sulmona” il laboratorio di politica e cultura che da anni opera in città che sta pensando alla costituzione di un gruppo di lavoro chiamando professinisti del territorio esperti in diverse discipline per offrire il proprio apporto professionale,in maniera gratuita, al sindaco di Sulmona in una fase così delicata

Non è molto ma sicuramente testimonia che c’è una parte della nostra comunità che appartiene a quell’altra città,invisibibile, silenziosa ma sicuramente orgogliosa,che vuol bene a Sulmona e che vuole testimoniare in questo modo la propria solidarietà a lottare insieme. Speriamo di poterne riparlare ancora presto. Buona domenica a tutti

Asterix