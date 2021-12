“L’albero dell’accoglienza” per ricordare sempre Fabrizia e per sognare un mondo migliore

Cerimonia toccante e molto partecipata per ricordare la ragazza sulmonese vittima dell’attentato terroristico di cinque anni fa ai mercatini di Berlino Un monumento ” accanto a quello alla Brigata Maiella. Segni entrambi di una storia che non deve cadere nel dimenticatoio delle coscienze- ha detto una insegnante di Fabrizia- ma trasformarsi in simbolo di speranza nel futuro. Finestra attraverso la quale non si intravedono muri”.

Sulmona,4 dicembre– Annullare l’odio con l’inclusione. Questo è il messaggio arrivato forte e chiaro da Sulmona questa mattina, in occasione della consegna del monumento in ricordo di Fabrizia Di Lorenzo, concittadina vittima dell’agguato terroristico di Berlino. “L’albero dell’accoglienza”, realizzato dalla fonderia Marinelli di Agnone, è stato consegnato proprio lì, davanti alla scuola frequentata da Fabrizia, una scuola che le ha insegnato a spiegare le ali verso un mondo senza confini. Il senso di globalità insito nell’animo di Fabrizia era dettato dalla consapevolezza delle proprie radici. Non c’erano confini geografici ma origini emotive. Sulmona è sempre stata presente nel suo cuore. Una città che l’ha vista nascere, crescere, studiare, diventare una cittadina del mondo, con onore e orgoglio.

“Fabrizia da cittadina italiana e europea, ha vissuto e portato avanti i suoi progetti con passione e generosità. Il suo ricordo ci esorta a proseguire con determinazione ogni giorno nel nostro impegno nella lotta al terrorismo”. Queste sono le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presente virtualmente all’evento.

Il verme solitario dell’odio terroristico non ha avuto la meglio sulla comunità e sulla famiglia della ragazza. La bellezza del mondo vista dagli occhi di Fabrizia non è stata oscurata dalle armi e dal fumo della polvere da sparo. Non si tratta di commemorare ma di ricordare la straordinaria vita di Fabrizia, una ragazza che continua a rispondere all’odio con il sorriso di chi crede nell’umanità. Non c’è confine, limite o barriera che non possa essere valicato e abbattuto.

Madre natura che sorregge un mondo ferito intento a ricucire i tagli profondi inflitti dal terrorismo. Questa è l’immagine che la città di Sulmona imparerà ad osservare da oggi in poi, in ricordo della resilienza di un mondo che, ancora sanguinante, è sempre pronto a rialzarsi e a stringersi con amore contro l’odio.

Una terra che non permette la crescita della buia vegetazione figlia del seme del disprezzo. Una terra che tende la mano ai suoi abitanti e non li abbandona nei momenti di sconforto. A testimoniare la vicinanza Ecclesiastica, la toccante benedizione del vescovo di Sulmona-Valva S.E Michele Fusco.

“Noi crediamo che in un tempo come il nostro, veloce, smemorato, carico di nuove paure, si possa uscire dalla retorica di questa occasione e proporre una lettura di questo spazio. Un albero dell’accoglienza e accanto un monumento alla Brigata Maiella. Segni entrambi di una storia che non deve cadere nel dimenticatoio delle coscienze, ma trasformarsi in simbolo di speranza nel futuro. Finestra attraverso la quale non si intravedono muri. Cerchiamo di cogliere questo composito paesaggio di segno, come un linguaggio che sta a noi decifrare e comprendere”. Parole, queste, intrise di un acuto dolore che lascia a tutti un sorriso amaro sul volto.

Parole di un’insegnante di Fabrizia Di Lorenzo e della sua classe, entrate nei cuori dei presenti come frecce appena scoccate dall’arco di una speranzosa rassegnazione. Il ricordo permette di poter guardare al futuro con occhi consapevoli di un passato doloroso. Un dolore che dona la forza di lottare con costanza contro il terrore, la paura e la diversità. Il cielo, questa mattina, ha sorriso e ha scaldato con il suo sole il monumento dedicato a Fabrizia. Un segno che fa ben sperare ad un futuro senza nuvole scure, per rendere onore a Fabrizia Di Lorenzo e a tutte le vittime di terrorismo.

Chiara Del Signore