L’agricoltura abruzzese si prepara per le nuove sfide

L’Aquila,14 ottobre– E’ in programma per domani giovedì 15 ottobre 2020, dalle 10 alle 13, nell’Auditorium ‘Piervincenzo Gioia’ di Palazzo Silone, a L’Aquila, un evento sul tema “Dal campo alla tavola” per presentare il nuovo sistema agricolo informatizzato regionale SIAN-Regione Abruzzo che darà valore all’agricoltura 4.0. Il sistema, realizzato con il digital partner Almaviva, consente, tra l’altro, la semplificazione delle procedure amministrative a carico delle aziende agricole abruzzesi e una maggior tutela del prodotto “Made in Abruzzo” garantita da tecnologia blockchain (struttura dati condivisa).

L’assessorato regionale all’Agricoltura ha dato vita al progetto di sincronizzazione dei dati presenti sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) permettendo la creazione di una banca dati regionale. Al contempo, ha previsto la realizzazione di due APP (applicazione mobile) per la tutela dei prodotti caratteristici del territorio abruzzese, per ‘avvicinare’ il produttore al consumatore finale e contribuire alla promozione delle produzioni agricole di pregio regionali e sostenere le aziende agricole regionali nel promuovere e vendere i loro prodotti in questo periodo di crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi del ‘Covid-19’.

Tale progetto fa parte delle azioni promosse dalla giunta regionale nell’ambito dell’iniziativa “Compra abruzzese”, finalizzate ad incentivare l’offerta e l’acquisto dei prodotti del territorio regionale. Interverranno: il vicepresidente della giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente sulla “Valorizzazione del territorio Agricolo”, Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e sviluppo rurale per parlare di integrazione del mondo agricolo con altri Ecosistemi (Sanità, Ambiente), Gabriele Papa Pagliardini, Direttore Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) su “Il Sian a supporto delle Filiere”, Anna Veneziani, direttore Esecutivo SIN per la sincronizzazione dei Dati SIAN-Regioni, Chiara Corbo, Direttrice Osservatorio Smart AgriFood che relazionerà su numeri e tecnologie abilitanti nell’AgriFood e, infine, Elena Albertini, Vice Presidente Arance Rosse IGP il cui intervento verterà su Supply Chain e Consorzi. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Abruzzo Regione Aperta e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.